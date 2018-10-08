「葛特曼效應」衝擊國內器捐？衛福部：數字會說話

衛福部陳時中否認放棄器捐的人數有增加的趨勢。（資料照片）

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中時

日前美國作家葛特曼來台指控台北市長柯文哲以前擔任醫師在器官移植的爭議，引發一陣討論，而「葛特曼的效應」是否衝擊國內器捐現況？衛福部長陳時中嚴正否認。

陳時中指出，登錄器捐的人數事實上並沒有下降，而放棄原來登錄的人也沒有明顯增加，八月46人、9月44人，今年最高是3月83人，一般而言，每個維持在50人上下，葛特曼並沒有造成負面的影響。

雖然器官捐贈移植登錄中心反應每天都接到來電，詢問有關放棄之前註記器捐的問題，但是後悔的人沒有想像的多，並未出現有些人說的上千人，只有3月最多的83人放棄本來的捐贈同意書，可能與過年的關係，過完年才來行動。

器官捐贈移植登錄中心在2016年5月針對民眾進行器捐態度調查，得知近7成有器捐意願，其中近1成3已簽署同意書，相較2013年調查結果不到1成，成長率超過4成，尤其16歲至25歲年輕族群的器捐意願最高、約有8成。

陳時中進一步指出，其實現在國內願意捐贈器官的人，仍然維持在每個月3900人以上。陳時中也否認這波清查器官移植登錄的行政程序與選舉有關，他說，現在第1波要完成311筆沒有登記完全資料，沒登錄完成者停止健保給付的方向不變。

衛福部長陳時中是否相信柯文哲的清白？陳時中表示，他盡量避免被新聞干擾，要看到直接數字再來評論。而柯文哲沒有受到葛特曼效應影響，他的民調不減反升，陳時中指出，有看到相關民調變化，但因素要進一步解析。

(中時 )

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