四季珍珠奶茶不加冰塊加牛奶 甜度固定完美比例受歡迎

高姓店長表示，珍珠熬煮1小時半，堅持每過4小時就丟棄重煮，保持珍珠口感Q彈。（程炳璋攝）

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原本在台南市東區仁和路上的四季奶茶，3個月前剛在中西區開山路開設2店，「奶茶控」粉絲不用再跑到東區，市區就近就能喝到不加冰塊的珍珠鮮奶茶，3個月來已吸引不少上班族光顧。

不同於一般茶店總在飲料內加大量冰塊，四季奶茶的招牌「四季奶茶」標榜不加冰塊，不加奶精與果糖，純用牛奶與現泡紅茶去調奶茶比例，加入蔗糖，強調天然口味，甜度固定，喝起來卻不會太甜膩。

不同於一般茶店40分鐘熬一鍋珍珠，業者在珍珠熬煮過程動輒1小時半，且一過4小時就丟棄重煮，常常一天要煮到2至3次，店家對備料的堅持，也讓珍珠口感保持Q彈，不會因為時間過久就變硬。

因為不加冰塊，意外受到女性消費市場歡迎，業者表示客群從學生到長輩都有，最多還是上班族，可能因為口感相近，網路上消費者總愛將四季奶茶的口味拿來與高雄的樺達奶茶作比較。

台南市手搖茶飲料連鎖店聞名全台，不少店家不只拓點遍布全台，更布局大陸，四季奶茶剛成軍5年，今年才開設第2店，且短期內不再拓點。業者用比較好的茶葉、比較好的牛奶，穩扎穩打，配製而成一杯完美比例的珍珠奶茶，要用口碑在台南的飲料市場占據一席之地。

店名：四季奶茶開山店

地址：台南市中西區開山路41號

電話：06-2214433

營業時間：每天上午10時至晚上7時

公休：無

價格：四季珍珠奶茶每杯50元

(中時 )

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