清晨離台　葛特曼：若再受邀會毫不猶豫的回來

葛特曼表示，他在1993年第一次造訪台北，這是他第5次造訪台灣，他熱愛中華文化，也要稱讚台灣的民主化。（陳麒全攝）

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《屠殺》作者伊森‧葛特曼8日清晨6時到桃園機場準備搭機前往倫敦，葛特曼在登機前接受訪問表示，台北就像是他的老朋友一樣，如果下次仍有受邀的話，他還是會毫不猶豫的回來。

葛特曼日前在記者會中公開指稱台北市長柯文哲是「騙子（Liar）」引發軒然大波，柯文哲也氣得提告，葛特曼5日主動到台北地檢署說明後，北檢維持他字案，並未對葛特曼境管，他也依行程規畫在8日離台前往英國倫敦。

葛特曼8日6時就抵達桃園機場，準備搭乘長榮航空BR67班機前往泰國曼谷再轉機至英國倫敦，在辦理完登機手續後，通關後前往環亞貴賓室休息，直到登機前一刻才現身候機室接受訪問。

葛特曼談到對於這次來台在記者會碰觸到比較敏感話題，雖然傷害到不少人，但他強調只談論醫學，不談論台北市長柯文哲個人，而且很明確知道他自己在作什麼。（陳麒全攝）

葛特曼表示，他在1993年第一次造訪台北、也是他第一個造訪的亞洲城市，他還記得當時拿了一張台北地圖到處比對路標、跑到市中心去參觀，那是他最興奮的經驗之一，「我很喜歡中華文化，我想我一輩子也離不開了」。而這是他第5次造訪台灣，他熱愛中華文化，也要稱讚台灣的民主化。

對於這次來台在記者會碰觸到比較敏感話題，雖然傷害到不少人，但他強調只談論醫學，不談論台北市長柯文哲個人，而且很明確知道他自己在作什麼。

葛特曼談到台北地檢署有非常公平的對待他，並在現場有傳譯幫他仔細翻譯，雖然他個人覺得很疲憊，但對於台灣有效率的司法調查系統表示肯定。（陳麒全攝）

葛特曼談到近89個小時的司法調查上，台北地檢署有非常公平的對待他，並在現場有傳譯幫他仔細翻譯，雖然他個人覺得很疲憊，但對於台灣有效率的司法調查系統表示肯定。

最後葛特曼表示，台北就像是他的老朋友一樣，如果下次仍有受邀的話，他還是會毫不猶豫的回來。他也希望台灣能接受他個人針對器官活摘這個議題是非常誠懇及真誠，搭機前他用中文向大家說聲「再見」。

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葛特曼在登機前用中文向大家說聲「再見」。（陳麒全攝）
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