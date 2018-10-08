超過分! 開色情按摩店雇逃逸印女 要求無套接客還剝削薪水

桃園專勤隊7日一舉破獲救出16名身陷火坑的印女。(蔡依珍翻攝)

友善列印
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52歲林姓男子經營3間泰式按摩店，卻以合法掩護非法，雇用印尼籍移工當按摩女，不但按月收取房租食宿，還巧立名目如沒化妝、室友吵架等苛扣200至1萬元不等薪資，更要求從事性交易不提供保險套以防留下證據，每日接客長達16小時，桃園專勤隊7日一舉破獲救出16名身陷火坑的印女，還當場查獲7名尋芳客，全案依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪及就業服務法等罪嫌移送偵辦。

16名逃逸女移工從事色情按摩。(蔡依珍翻攝)

桃園專勤隊日前接獲民眾檢舉，指林姓男子在桃園區大廟附近經營泰式養生館，專門僱用印尼籍女性失聯移工充當按摩女，2度被警方查獲雇用逃逸移工遭開罰60萬元，卻因暴利死性不改，透過仲介持續找逃逸女移工，更和小姐喊出介紹1人給5000元介紹費的優渥條件，吸引印尼籍女看護工逃逸。

桃園專勤隊蒐證後，7日在桃檢檢察官指揮下，持搜索票兵分6路前往3間按摩店和2個移工女宿、以及林男位於龜山的住處搜索，當場查獲16名印尼籍逃逸女移工以及7名尋芳客，還有店長、櫃檯5人，並查扣帳冊、薪資表、租賃契約等物。

現場另查獲7名尋芳客，還有店長、櫃檯5人，並查扣帳冊、薪資表、租賃契約等物。(蔡依珍翻攝)

女逃逸移工聲淚俱下地說，林男開價每2小時收費1600元，不但從中抽取1000元、只給她們600元，還要按月收取房租、水電、公關等費用，更會藉故以「室友吵架、代存返國費用、下班時間私自外出、上班未化妝、和客人談感情」等10餘種名目，苛扣200元至1萬元不等費用，她們根本所剩無幾，甚至還媒介她們以500至2000元不等代價與熟客從事性交易，為了避免留下事證，不提供保險套要她們「無套性交」，置她們身體於不顧，平時則會拿警察臨檢畫面威脅她們。

林男被逮後否認不法，全都推給人頭負責人，但被害女子全都把矛頭指向他，且他還曾傳簡訊給3家店櫃台，說7月警察來店裡釣魚已獲不起訴，櫃台人員也證稱林男訂下獎勵規則，只要法檢判無罪或不起訴，櫃台人員就有2萬紅包，訊後依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪及就業服務法等罪嫌移送桃檢偵辦。

(中時 )

52歲林姓男子經營3間泰式按摩店，以合法掩護非法，雇用印尼籍移工從事非法按摩。(蔡依珍翻攝)
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