入聯公投連署少116萬份？國民黨告陳英鈐違選罷法

2018年10月08日 11:01 中時 陳志賢

國民黨立委費鴻泰、台北市議員參選人羅智強、游淑慧告陳英鈐。(陳志賢攝)

國民黨立委費鴻泰、台北市議員參選人羅智強、游淑慧告陳英鈐。(陳志賢攝)

國民黨立委費鴻泰、台北市議員參選人羅智強、游淑慧不滿中選會日前公布2008年民進黨的入聯公投連署156萬6593份，比民進黨宣稱的272萬6499份，少了116萬份，認為中選會意圖偽造連署數，藉此美化該公投合格率，今赴台北地檢署告發中選會主委陳英鈐涉嫌偽造文書、違反選罷法。

羅智強、游淑慧等人質疑，2008年民進黨入聯公投連署，合格率只有46%，不合格率高達近54%，中選會日前卻在官網澄清，當時入聯公投連署不合格率僅有19.89%。但根據民進黨2007年新聞稿，2008年入聯公投連署有272萬份，但是中選會官網只記載156萬份，消失的116萬份連署書呢？

游、羅等人指出，根據民進黨官網新聞稿、監察院調查報告、還有當年陳水扁總統兼主席的談話，內容均明確記錄了，2007年11月28日，民進黨是送進了272萬餘份的連署書到中選會。但是中選會官網3日卻澄清說連署人名冊僅156萬6593張，比2007年民進黨新聞稿短少了116萬份連署。

因此身為中選會主委的陳英鈐，負責指揮監督中選會所屬人員，竟於中選會新聞稿中，記載入聯公投連署份數之不實事項，已達到美化入聯公投之「不合格率」，影響年底選舉與公投之公平性，涉嫌刑法偽造文書罪。

另陳身為中選會主委，應超出黨派，卻傳播不實資訊，已生拉抬民進黨候選人選情效果，扭曲選舉人之投票行為、影響選舉之公平性，亦已符合選罷法第104條「散布謠言或傳播不實之事，意圖使候選人當選或不當選」。

(中時 )