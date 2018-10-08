銓敘部：公務機關聘用人員不宜適用勞基法

2018年10月08日 10:19 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會今天邀請銓敘部長周弘憲今天就「各公務機關約聘僱人員納入勞基法之推動方案與時程」進行專題報告，立委質疑公務機關約聘僱人員與公務員工作相當，卻不受《勞基法》保障，也不屬於公務員，且公務機關刻意以一年一聘鑽法律漏洞。周則表示，聘用人員直接或間接涉及行使公權力，屬廣義公務員，不宜適用勞基法。若適用勞基法，恐對政府人事體制造成衝擊。

周弘憲表示，依現行法制規範、契約性質、聘用人員實務執行業務情形，以及勞動部相關公告，聘用人員定位為廣義公務員。聘用人員直接或間接涉及行使公權力，與《勞基法》所稱「勞僱關係」的性質明顯不同，聘用人員非屬《勞基法》所界定的勞工，不宜適用《勞基法》。

周弘憲說，若聘用人員適用《勞基法》，契約屬於《勞基法》規定的不定期契約，可能增加政府資遣費的支出外，聘用人員在未具公務人員考試及格資格，及得久任，且享有《勞基法》較高的勞動權益，對同樣執行政府公權力事務的常任文官而言，將有權益失衡的情形，恐對政府機關考試用人的人事體制造成重大衝擊。

周弘憲指出，聘用人員若改適用勞基法，除易造成權責機關混淆外，聘用制度建置已久，若聘用人員適用《勞基法》，相關權利義務事項應改遵循《勞基法》的規定辦理，導致現行相關法規應配合修正或廢止者眾多，牽動層面廣泛，宜審慎斟酌。

周弘憲表示，為加強聘僱人員退離權益的保障，各機關學校聘僱人員離職給與辦法已修正發布，並於7月1日施行，聘僱人員已得改依勞工退休金條例規定參加勞工退休金制度，使其老年經濟生活安全獲得更周全的保障。

(中時 )