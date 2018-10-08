影》UFC爆發場外大混戰 拳王出面道歉

2018年10月08日 10:25 中時電子報 盧品青

UFC輕量級拳王「大鵰」奈戈梅朵夫(Khabib Nurmagomedov)前日以鎖頸技擊敗挑戰者麥葛雷格(Conor McGregor)，他打贏了比賽，之後卻失控襲擊麥葛雷格的教練，引發雙方人馬大混戰。

挑頭的奈戈梅朵夫一方有數人被上手銬逮捕，不過麥葛雷格一方不打算提告，所以他們又被釋放了。聯盟主席懷特(Dana White)雷霆震怒，這場大賽確實幫他賺了很多錢，即使如此也不能原諒這種暴力行為。

奈戈梅朵夫大概不怕坐牢，但懷特揚言要扣住他的天價酬勞，這讓他不得不乖乖道歉。出身俄羅斯的奈戈梅朵夫辯稱他當時很憤怒，理由是麥葛雷格賽前不斷侮辱他的國家、信仰(伊斯蘭教)和父親。

拳手賽前互嗆炒熱話題是很平常的事，奈戈梅朵夫打贏比賽，有什麼仇也都報了，有必要在賽後發飆嗎？其實是麥葛雷格這次做的比較過分，懷特又對他特別偏袒，才讓奈戈梅朵夫忿忿不平。他當時襲擊的目標是麥葛雷格教練之一的丹尼斯(Dillon Danis)，可能是因為丹尼斯在4月時和麥葛雷格一起襲擊他乘坐的選手巴士。

奈戈梅朵夫賽後還向麥葛雷格啐了一口，當然也沒有握手和擁抱，身為冠軍的他最後還是被安全人員架出去的，他表現得毫無紀律和風度，導致這場大賽變成一場災難。

(中時電子報)