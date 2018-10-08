雲林虎尾運動場下滯洪池 居民反對

雲林縣虎尾鎮長陳威成（左）在虎尾馬拉松賽場旁，表達反對運動場下設滯洪池的訴求。（許素惠攝）

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雲林縣虎尾鎮長陳威成（左）在虎尾馬拉松賽起跑點旁，掛上白布條，表達「我要運動公園，不要水泥滯洪池」的訴求。（許素惠攝）
雲林縣長參選人張麗善（前右四）、虎尾鎮長參選人丁學忠（前右二）、雲林縣議員陳瑞雄（二排右二）號召居民反對運動場下設滯洪池。（許素惠攝）

雲林縣府為了解決區域淹水問題及調控排水，將在虎尾運動場下設置滯洪池，虎尾鎮長參選人陳威成率先發難反對，強調要運動公園，不要水泥滯洪池；9日上午雲林縣長參選人張麗善隨後號召居民反對，指該地點是虎尾最高處，且是龍脈吉地，不適合設滯洪池。

雲林縣府新聞處長張凱傑說明，該滯洪池的設置是為解決目前中下游淹水排洪能力不足的問題，增加蓄洪搭配排水系統整治，掌控排水調節，施工期間約只有1/3運動場域會受影響，其餘仍可使用，完工後將整體翻新。

陳威成有別一般政治人物，當所有參選人站上馬拉松賽台上搶曝光時，他則在起跑點旁人行道，掛起白布條，表達「我要運動公園，不要水泥滯池」的公共政策訴求，吸引現場數千名馬拉松跑者的目光，也引起台上的眾多參選人注目。

陳威成認為包括運動場在內的大崙腳運動公園是虎尾鎮民目前最重要的休閒、運動空間，每年舉辦虎尾馬拉松是年度盛事，蓋滯洪池不僅無法解決水患，也罔顧鎮民生活需求，應配合周邊做整體規畫為中央公園。

虎尾參選人丁學忠、雲林縣議員陳瑞雄等人都響應張麗善的號召，強烈反對設滯洪池，居民並將籌組自救會。

張麗善痛批，縣府對於整個工程的施作、地點的選擇，一直到說明會的進行才讓居民知道，罔顧居民的權益，而且該處是虎尾人最重要的運動休閒場所，又位處高處，根本不適合當集水的滯洪池，況且居民篤信是虎繁榮的吉地，一定反對到底。

(中時 )

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