影》最後訊息一把刀 遭陸拘留孟宏偉請辭國際刑警組織

國際刑警組織主席孟宏偉9月底返抵中國大陸後隨即失聯，至今失蹤14天，北京當局已證實拘留孟宏偉。（圖／美聯社）

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中時電子報
孟宏偉失聯前最後訊息傳來一把刀。

國際刑警組織（Interpol）主席孟宏偉上月底返抵中國大陸後隨即失聯，昨（7）日陸國家監察委官網證實孟宏偉遭拘留調查，不久後國際刑警組織即收到孟宏偉請辭信，他的妻子表示孟宏偉失聯當天最後訊息傳來了一把刀，並要她「等他電話」。

中國大陸國家監察委官網7日深夜發布26字短訊，證實拘留調查孟宏偉。（圖／翻攝自中國大陸國家監察委官網）

國際刑警組織主席、同時身兼中國公安部副部長的孟宏偉上月25日返抵中國大陸後已失聯超過十天，國際社會紛揣測孟宏偉遭北京當局扣押，昨日中國官方首度證實該消息，陸國家監察委官網7日深夜發布一則26字短訊，寫道：「公安部副部長孟宏偉涉嫌違法，目前正接受國家監委監察調查。」

不久，總部位於法國里昂（Lyon）的國際刑警組織就收到孟宏偉的辭呈，孟宏偉的辭職聲明也立即生效。

孟宏偉妻子7日向記者表示孟宏偉失聯前最後訊息傳來一把刀，並要她「等他電話」。（圖／美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導指出，在中國大陸證實孟宏偉遭拘留前不久，他的妻子向記者透露，孟宏偉失聯當天傳來的最後訊息是一把尖刀圖案，並要她「等他電話」，暗指自己身歷險境。

BBC分析，孟宏偉失蹤是繼范冰冰等人之後，中國大陸最新一起名人「消失」案件，專打貪腐的大陸中央紀律檢查委員會之後出面證實，顯示孟遭拘留與大陸雷厲風行的反貪腐調查脫不了關係。

孟宏偉請辭後，國際刑警組織表示韓國籍資深副主席金中陽（Kim Jong Yang，音譯）將暫代主席職位直到11月選出新任主席為止。

(中時電子報)

文章來源：Meng Hongwei: China confirms detention of Interpol chief

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