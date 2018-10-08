11長假上海逾80萬人次出入境 3成享受10秒快速通關

2018年10月08日 11:09 旺報 孫曜樟

上海出入境處7日透露，截至當日傍晚為止，十一長假上海口岸出入境總人數逾80萬餘人次。156條自助通關管道全開，超過三成出入境旅客享受到「10秒快速通關」的便利。

大陸民眾在十一期間出境遊熱情高漲，東南亞、日韓、港澳台等國家和地區成內地旅客出境旅遊熱門目的地。據瞭解，伴隨著中國居民的消費水準日益提升，加上跨境交通、出入境手續愈加便利化，選擇出境遊的人越來越多。據上海邊檢總站的資料顯示，長假期間內地旅客出入境超過49萬人次，約占出入境人員總數的61.3%。

上海口岸共有近8萬人次中外旅客乘坐郵輪出入境，度過海上假期。據統計，經吳淞口國際郵輪港、上海港國際客運中心口岸出入境的郵輪數量達20艘次。

從10月1日起，邊檢部門在浦東、虹橋兩大國際機場和上海火車站口岸正式啟用中國國際進口博覽會邊檢專用通道，實現中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘，以確保國慶期間口岸安全順暢，並為即將到來的首屆進口博覽會營造安全穩定順暢的出入境通關環境。

隨著進口博覽會的日益臨近，上海邊檢總站下一步將在浦東、虹橋兩大機場口岸啟用專包機出入境禮遇檢查小組、外語志願者服務隊，為參加進口博覽會的各國政要、代表團提供出入境邊檢禮遇服務，並為參展客商和出入境旅客提供多語種通關、諮詢服務。

(旺報 )