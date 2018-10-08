頭過身未過！卡瓦諾案掀川普政治角力 女選民成關鍵

深陷性侵疑雲、備受爭議的卡瓦諾，最後以50票贊成、48票反對的結果，成功獲得最高法院大法官的任命。(圖/美聯社)

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中時電子報

深陷性侵疑雲的美國最高法院大法官提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，最後以50票贊成、48票反對的結果，成功獲得美國總統川普提名、通過任命。但是BBC報導認為，雖然卡瓦諾任命案終於塵埃落定，川普可以是說取得了11月中期選舉前的一大勝利。但其實檯面下波濤洶湧的政治角力才剛剛開始，因為外界把目光放遠至11月份的中期選舉，也就是被視為2020美國總統選舉前的關鍵一役。

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報導說，即使現在卡瓦諾成功獲得大法官任命，但是美國民意卻因此遭到撕裂，這樣的爭議性人物究竟會如何影響未來女性選民對其他共和黨候選人的觀感，並反映在中期選舉的選票上，這些都是未來外界關注的焦點。

英國《衛報》(The Guardian)則形容卡瓦諾的提名爭議可以說是，自1991年以來，美國最高法院最極端的一場大戰。報導認為這些願意站出來指控的女性是由於#MeToo反對性暴力和性騷擾的運動日益蓬勃，在時代氛圍的推波助瀾之下，願意挺身而出，指控施暴者。

美國聯邦參議院共和黨擁有51席次，小勝民主黨49席。卡瓦諾最後以按照政黨路線投出的50張贊成票，成功出任最高法院大法官。這可以說是美國總統川普在11月中期選舉前的一大勝利，非常有利共和黨選情。但是BBC報導卻認為，任命案底定只能代表未來政治角力的開端而已，因為卡瓦諾的形象和任命過程都可能影響女性選民在中期選舉做出表態，若選情失利，川普可能必須煩惱如何在2年後扳回一城。長遠來看，女性選民似乎成了川普勝選的一大關鍵。

現年53歲的卡瓦諾，1965年出生，畢業於耶魯大學法律學院，是一名美國律師。今年7月底，最高法院大法官安東尼甘迺迪(Anthony McLeod Kennedy)年屆退休。美國總統川普提名卡瓦諾為大法官候選人。參議院司法委員會在9月7日結束聽證會，準備將提名進入表決之際，卻出現多名女性爆料指控，卡瓦諾曾有性侵和性行為不端的黑歷史。但是白宮在經過FBI調查以後，認為這些指控都沒有確切證據，因此將提名程序繼續進行。直到10月6日，美國參議院以50對48票確認通過卡瓦諾提名。卡瓦諾於同日宣誓就職，成為川普任內第2位就職的大法官。

(中時電子報)

文章來源：Brett Kavanaugh's confirmation to US supreme court gives Trump a major victory

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