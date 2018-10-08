新北》 侯友宜偕12選區議員 簽署反深澳燃煤電廠連署書

2018年10月08日 10:58 中時 葉德正

國民黨新北市長參選人侯友宜8日與新北12個選區國民黨議員參選人在板橋市民總部簽署反深澳燃煤電廠連署書，侯友宜也分別從節流、開源以及公民參與等三個方向，提出「能源主張」，侯友宜說，為了市民健康，沒有所謂交換說，一定堅持反對。

侯友宜認為，處理能源問題，不是只有「加法思維」，應該要多用「減法思維」來看待，韓國首爾花2年時間 ，以576億經費省下一座核電廠，「我們蓋深澳燃煤電廠要花1000億」，法定備用容量率卻只差0.1％，用這1000億扶植節能產業、住宅節電，以長遠角度看待能源問題。

侯友宜說，能源政策應該要有核心價值、全國思考，以及專業評估。無奈中央現在雜亂無章、進退失據，能源政策、電廠興建淪為政治思考、選票考量，既然中央混亂，那地方就只能自立自強，只要法規允許，地方可以做的，新北市條件可以的，就全力推動。

侯友宜說，台灣是獨立海島，沒有跨國電網，狹窄的國土面積，太陽能光電板、風力發電機等導入面積也有限制，應該要追求的是發電方式的多元化，新北市除既有的太陽能外、風力發電外，還可以開發地熱資源，降低把所有雞蛋放在同一個籃子的風險。

侯友宜認為，應該節流推動智慧化節電提升能源使用效率，開源部分應該創能開發、儲能運用，最後發展公民參與能源治理模式。

有七成七的新北市民不贊成深澳燃煤電廠，公衛、環境專家學者也提出「殺人電廠」的警告，侯友宜說，希望藉今天簽署活動，讓中央政府知道新北市民反對深澳燃煤電廠的決心，也希望大家一起努力，朝兼顧環境永續與能源平衡的雙贏局面邁進。

(中時 )