台中市原住民族傳統文化活動13日洲際宴展中心登場

台中市原住民族傳統文化活動即將於13日登場，今日舉辦宣傳活動。（圖／曾麗芳）

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鄒族每年定期舉行mayasvi(瑪雅斯比)，藉著祭典的儀式凝聚向心力，學習並了解部落的倫理規範，歌頌並緬懷先人偉業，是鄒族人傳承鄒族文化的精神支柱。

原本只能在2月份於阿里山二大社（達邦、特富野）才能看到mayasvi祭典，台中市原住民族事務委員會今年特別邀請嘉義縣阿里山鄉特富野社耆老，10月13日在好運來洲際宴展中心−迷你蛋3樓，為107年度台中市原住民族傳統文化活動進行祈福儀式，祈求天神降賜幸福，解除災厄，祈求族人身體健康，祝福原民會事務順利，活動圓滿。

台中市原民會今（8）日上午舉辦活動宣傳時表示，當天活動現場「鄒族」開幕祈福儀式結束後，緊接著由本市原住民團體進行傳統歌舞、祭儀、文化傳承競賽展演，原民樂團、學校以及街頭藝人演出，活動精采可期；另外，活動現場還有原民手工藝品、農特產美食展售園遊會，原住民族創作DIY體驗及原住民族語闖關遊戲區，闖關完成將有神秘禮物，歡迎民眾踴躍參與。

台中市原住民族傳統文化活動，為原民會每年重大活動之一，活動宗旨為尊重本市各族群之文化特色，並發展及保存原住民傳統文化慶典型態，以凝聚原住民團體積極參與及傳承任務，自100年起辦理本市原住民族傳統文化活動；不僅讓台中市的原住民族人學習認識自己的文化，也讓國人藉由觀賞與參與體驗，認識及親近原住民文化，達成文化行銷的目的。

台中市原民會表示，今年度活動Logo「花博原舞‧藝起來」，其色彩是以「鄒族服飾」的紅、藍、黑色為主並搭配「鄒族神花」金草石斛蘭的橘色去作呈現，除突顯本次活動鄒族主祭祈福儀式，同時行銷「2018台中世界花卉博覽會」，期待各界蒞臨本次饗宴。

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