阿嬤突然不會拿筷 竟是腦梗塞

2018年10月08日 11:23 中時 馮惠宜

經由腦部影像可見，阿嬤左側中大腦動脈分支出現明顯阻塞(紅圈處)。（馮惠宜攝）

71歲許阿嬤原本生活功能正常，只有高血壓、高血脂問題定期在門診追蹤，日前家人發現她突然吃飯不知怎麼拿筷子、不會在LINE寫字溝通、講話也詞不達意，於是趕緊帶她至長安醫院神經內科就診。住院經腦部核磁共振發現，患者左側中大腦動脈分支有阻塞情形，造成腦部頂葉區域中風，因而出現認知功能障礙。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱診斷為因三高引起的梗塞性腦中風，因臨床症狀特殊，屬於「格斯特曼症候群」。經兩週藥物及復健治療，阿嬤症狀已改善許多。醫師呼籲這類患者臨床表現有如失智，經常容易被家人忽略，因而錯失黃金治療期。

陳惠萱表示，阿嬤被帶來就診時，家人說她某天一覺醒來，突然發生語言障礙，沒辦法清楚表達自己哪裡不舒服，講話也怪怪的、經常顛三倒四；此外在寫字上也出現明顯問題，本來可以在LINE上寫字和家人溝通，但突然間不會做。

女兒說：「老人家記憶力不好，會覺得是退化很正常，所以沒有特別注意。」一直到隔天阿嬤還是行為怪異，才由家人帶來看診。

陳惠萱說，透過腦部核磁共振，由影像明顯可見阿嬤左側中大腦動脈分支出現阻塞情況，導致腦部灌流不足，造成腦細胞壞死，因阻塞部位位於頂葉，此處腦部功能喪失，會引起臨床上特殊的表現，稱為「格斯特曼症候群」，其他可能還包括使用物品方面功能的喪失，有的語言理解表達也會受到影響。

(中時 )