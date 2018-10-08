立委質疑政治力介入高通案？公平會：絕對沒有

2018年10月08日 11:07 中時 李宜秦

立法院經濟委員會今天邀請公平交易委員會主委黃美瑛列席，進行業務報告及備質詢。數名立委對創下公平會最高額罰鍰的高通案深感關心，有藍委指出高通嚴重違反競爭法，卻只有我國與其和解，質疑「是不是有關說影響？」但也有綠委肯定「還好公平會臨時踩煞車」，否則重罰高通對產業影響極大。黃美瑛則表示「絕對沒有被高層施壓」。

美商高通公司因拒絕授權晶片給同業等手段違反公平法，去年10月遭公平會裁罰234億元，創下公平會最高罰鍰紀錄。然而公平會卻在短短一年內突然政策大轉彎，考量到產業與經濟發展等公共利益，決定以投資代替裁罰、與高通和解。

外界質疑公平會決策大轉彎的原因可能是政治介入，甚至公平會前委員顏廷棟、張宏浩也因無法接受和解而請辭。立委高志鵬質疑「是有人關說嗎？」

立委廖國棟表示，公平會成立宗旨就是維持競爭秩序，高通違法當然應該裁罰，然而卻以投資取代裁罰，他批評「國內的法律是不被尊重？轉變是為了討好美國？那乾脆成為美國另一個州」。

不過立委邱議瑩、蘇震清表示，公平會應該以促進經濟安定與繁榮為目標，「裁罰只是手段不是目的」，邱議瑩說「還好臨時踩煞車」，否則裁罰高通對國內產業的影響巨大，甚至要停止5G合作，她認為公平會應該與其他部會共同合作，了解整體產業脈絡再審慎做出處分。

黃美瑛表示，公平會是以合議制做出和解決定，絕沒有偏頗某人意見，調查時間長達兩年半決定裁罰，訴訟和解經過5、6次會談才成功協商，並且也會滾動式檢討高通是否有履行和解承諾。

(中時 )