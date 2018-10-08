校友、企業集資 文昌國小棒球隊交通車開跑

2018年10月08日 11:12 中時 張朝欣

西螺鎮文昌國小棒球隊成立29年，培育許多棒球好手，但缺乏交通車載送選手相當不便，經校友與企業共同集資，8日舉行棒球隊交通車捐贈儀式，棒球小將們歡喜試乘，不用再為交通問題擔心煩惱。

棒球隊交通車捐贈儀式由校長梁博雍、青埔教育基金會董事長張嘉郡、校友宇荃建設公司董事長陳乙良、瑞春醬油總經理鍾政衛、「周全池校友教育基金會」執行長周志隆等人共同主持，交通車除了載送棒球隊，桌球隊、羽球隊也都受惠。

張嘉郡表示，她對基層體育運動的發展非常關心，文昌國小是雲林縣悠久且優秀的棒球強隊，希望未來能有更多的企業共同來關心學校教育，日後她也會繼續努力，幫更多學校爭取交通車或是其他相關物資設備。

陳乙良說，建設公司在地方經營，關心教育是公益關懷的行動力，也是企業善盡社會責任的表現，他對學校棒球隊認真投入培養選手非常認同，日後會持續參與各種贊助活動。

瑞春醬油總經理鍾政衛是文昌少棒隊第1屆選手兼隊長，3代都是文昌國小校友，因此對學校、棒球隊充滿感情，此次為了購買棒球車，全力籌募經費並協助挑選適合的車款，希望棒球隊永續經營、為校爭光。

「周全池校友教育基金會」執行長周志隆則完成父親周全池遺願，將父親的攝影書販賣所得全數捐給學校，做為交通車購買經費與弱勢學童獎助學金，2代合力回饋母校，讓學弟妹非常感動。

(中時 )