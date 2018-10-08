參加「告別單身趴」被拒鬧自殺 人妻嗆婆婆「都要進棺材」

男子與前妻爭兒子監護權敗訴。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北部地區林姓男子指控前妻小雯(化名)，結婚後想參加「告別單身派對」被拒絕後就鬧自殺，婚後小雯與婆婆相處不睦，辱罵婆婆「妳這個都要進棺材的人了，管這麼多幹嘛」，夫妻在2年前離婚，林男提告爭取兒子監護權，不過法官判他敗訴。

據判決書，林男指控前妻情緒不穩，2013年小雯結婚前想參加「告別單身派對」，被未來的婆婆拒絕，小雯便開始暴走鬧自殺，此後婆媳2人種下心結，多次發生衝突，小雯總是吵到不可開交，屢屢揚言輕生，發下豪語「要毀了這個家的一切」，林男不堪其擾斬斷夫妻緣分，2016年與妻子協議離婚。

林男再控，小雯在還沒離婚時就對他的母親暴力相向，當母親勸阻夫妻吵架時，小雯飆罵林母「妳這個都要進棺材的人了，管這麼多幹嘛」，甚至在娘家LINE群組詛咒「現在就等她(婆婆)死了，反正她死了我也不會去給她上香」。林男認為，前妻種種脫序的行為不適合帶小孩，提告爭取兒子監護權。

小雯則反控，離婚後前夫頻頻騷擾，不僅酒後打電話給前岳父狂飆三字經，催討鑰匙時還口出惡言，「妳有這個孩子，是我捐贈精子而來的！」，認為林男脾氣暴躁，拒絕讓出兒子監護權，至於被控多次情緒失控鬧自殺，小雯反駁一切都是前夫的片面之詞。

法官審酌林男與前妻經濟狀況，2人均有穩定收入可供兒子教育費，和兒子也都相處融洽，不過林男一天得工作10小時以上，無暇陪伴未成年子女，加上林母年事已高曾開過刀，需要有人照顧，法官認為男童還是適合與媽媽一起生活，駁回林男的告訴。

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