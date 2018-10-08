公投率低落？幸福盟籲公投、選舉一起領

下一代幸福聯盟今（8）日呼籲中選會修正年底公投綁大選的領票程序。（游昇俯攝）

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年底預估將有10個公投案可以隨大選一起投票，但目前中選會規劃「兩階段領投票」作法，有54.4%民眾認為領票「先選舉、後公投」，可能忘記領取公投票，導致公投投票率低落。下一代幸福聯盟今（8）日呼籲中選會修正領票程序，公投票與選舉票應一起領，並加強公投議題宣導，以落實公民權利。

年底公投綁大選，中選會目前規劃以「選舉領、投，公投領、投」的方式進行。但根據幸福盟對年底公投議題進行民意調查，有54.4%民眾認為「先領選舉票，再領公投票」會忘記領公投票；為了提升公投投票率，則有48.2%民眾支持「公投票與選舉票一起領」，支持「先領公投票，再領選舉票」的也有20.1%。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，年底的公投是公投法補正後第一次，將影響台灣直接民主的發展，但目前中選會規劃兩階段領投票，民眾領完選舉票後卻可能忘記領公投票，將對直接民主造成傷害。他說，為提升公投投票率，支持先領公投票或至少公投票、選舉票一起領的民眾高達6成8，中選會應修正領票程序，以促進台灣直接民主。

幸福盟公民行動總召游信義也表示，公民投票是公民主權的展現，並且是全國性的投票，位階應優先於所有選舉，不是選舉的附屬品，現階段公投程序影響投票率，中選會應予以匡正，以落實公投權。

對於過去台灣曾舉辦過6次公投，卻都因為投票率低落，導致結果無效，民調也顯示，有超過五成（50.8%）民眾認為是對公投議題不夠瞭解之故。游信義呼籲，中選會應加強公投議題宣導，年底公投投票率若低於選舉投票率10%，中選會主委應立即辭職，以示負責。

(中時 )

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