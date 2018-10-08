台商鮭魚返鄉 科技部：科學園區還有140公頃空間

2018年10月08日 11:13 中時 林志成

中美貿易大戰打得火熱，許多台商為了躲砲火，紛紛從大陸撤出要回台灣設廠。科技部長陳良基今天表示，目前科學園區還有140公頃空間可供使用，約10家廠商申請進駐，未來10年將擴充600公頃的科學園區面積，以迎接台商回來設廠。

科技部長陳良基今天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，關於科學園區的狀況，他說，今年新核准廠商68家，到8月底，累計營業額達1兆6616億元，有效核准廠商963家，員工人數達27萬3423人。

陳良基表示，今年5月立法院三讀通過《科學園區設置管理條例》修正案，放寬進駐園區的組織型態，並強化或明確相關管理規範，如：積欠逾4個月租金得收回租地、授權強制拍賣不得使用之廠商私有廠房及有關建物等，預計今年12月6日前完成子法修訂作業。

民進黨立委張廖萬堅質詢說，在中美貿易大戰下，現在許多在大陸的台商想返台設廠，如果政府無法提供土地、人才等條件，他們可能會轉到新南向國家發展，相當可惜。他問科技部，科學園區準備好迎接「鮭魚返鄉了」嗎？

陳良基回答，目前正在籌備高雄橋頭科學園區、彰化二林科學園區也已通過環評、苗栗銅鑼科學園區今年已完成規畫，預計未來10年，可以擴充600公頃的科學園區面積，讓更多高科技廠商進駐。

竹科管理局局長王永壯說，要進駐科學園區，必須具國際競爭力、在台灣是獨特技術及符合環保標準等條件，目前一些在大陸有投資的竹科廠商，想將大陸生產線撤回來，也有一些新的廠商想進駐科學園區。

民進黨立委吳思瑤質詢指出，台灣博士級人力欠缺表現舞台，僅18％進入產業界，比例實在太低。她認為，現在中美貿易陷入大戰，科技部要適度將這些博士級人力進入產業界，並強化推動海外人才歸國。

陳良基說，科技部今年5月啟動「海外人才歸國橋接方案（LIFT）」，號召台灣赴海外留學的人才返國貢獻所學，至今已公告錄取68位博士，真正回來的有49位。

(中時 )