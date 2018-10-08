Interbrand品牌價值排行榜出爐 一窺時尚界三大現象

2018年10月08日 11:16 中時 陶福媛

GUCCI品牌價值快速增長，歸功設計風格迎合千禧世代的時尚品味，圖為倪妮展示秋冬新裝。（GUCCI提供）

LV力圖年輕化，邀潮牌大師Virgil Abloh（左）擔任LV男裝創意總監，在首季作品秀上與蕾哈娜合影。（LV提供）

英國Interbrand調查公司公布年度品牌價值排行榜，一窺時尚界的三大現象，一是NIKE仍是時尚龍頭，二是快時尚的衝擊力道衰退，三是路易威登（LOUIS VUITTON）則再度蟬聯精品界榜首，從未公開財務狀況的香奈兒（CHANEL）今年首度躋身百大，一進榜就高居精品界亞軍，至於品牌價值成長最快速的則是GUCCI，比去年成長30%，表現最亮麗。

■現象一：精品揚眉吐氣

一掃昔日中國打奢、恐怖攻擊的陰霾，今年精品業的品牌價值成長幅度高達42%，比起零售業、電子業和運動用品的表現還要亮麗。

而在眾多精品當中，以GUCCI的品牌價值大幅成長30%最為突出，其次則是LV，成為23%。香奈兒過去因財務狀況未公開，一直未能進榜，今年終於被Interbrand納入評比，而且一進榜就高居精品界第二名。

Interbrand分析精品大幅躍進的關鍵是「年輕化」，GUCCI創意總監米開理（Alessandro Michele）透過設計與年輕人溝通，迎合千禧世代的時尚品味。LV最近邀請街頭潮牌大師Virgil Abloh擔任男裝創意總監，為品牌帶來年輕新氣象，是成功的主因。

■現象二：快時尚衝擊趨緩

先前橫掃千軍、把精品打得落花流水的「快時尚」ZARA、H&M，出現嚴重衰退的現象，尤其是H&M的品牌價值更是連續兩年以兩位數字嚴重縮水，今年更大幅下滑18%，ZARA的品牌價值今年也下滑了5%。

■現象三：運動時尚好夯 NIKE仍是時尚龍頭

綜觀整個時尚產業，NIKE挾著零售通路的優勢以301億美金拿下時尚龍頭寶座，品牌價值穩定成長，比去年成長11%，adidas則比去年成長17%，同樣也是表現不俗。

(中時 )