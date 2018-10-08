限縮申領居住證者權利 陳明通：尚未觸及健保、稅金、房屋等問題

2018年10月08日 11:59 中時 楊家鑫

針對未來將如何限縮申領大陸居住證的台灣民眾權利，陸委會主委陳明通8日在立院受質詢時表示，目前研擬方向是，領取者要回來申報，否則會有罰則，也會盡可能提供申報便利，例如使用手機APP申報。並修法限制擔任機敏公職，例如公務員、縣市長、立委，以及志願役、軍人、警察等。但目前還沒觸及健保、稅金、房屋等方面。

立法院內政委員會8日上午舉行第5次全體委員會議，邀請陸委會主委陳明通等官員，針對「大陸推行居住證，對我國的影響評估與因應作為；並就限制國民憲法權利之合憲性，以及我國與各國對申領、核發他國類似居住證之制度（限制）比較說明」，進行專題報告，並備質詢。

陸委會主委劉明通受質詢時指出，目前研擬方向是，領居住者要回來申報，否則有罰則，但會盡可能提供申報便利，例如手機APP申報。同時修法限制擔任機敏公職，例如公務員、縣市長、立委、志願役、軍人、警察等，正在往這個方面研議。「而且可能要放棄居住證一段時間，才能恢復權利，但這涉及憲法保障，需要立院通過。」

劉明通表示，支持政府建立申領居住證者回來申報機制，首先是為限縮權利，不能擔任公務員、縣市長、立委、軍人、警察等機敏職務，但都還在研議；其次，建立救援體系，提供相關風險資訊、諮詢服務與急難協處，強化保障在陸國人權益。

國民黨立委黃昭順提問是否可能影響健保、稅金、房屋等方面，對此，陳明通表示，目前還沒觸及，這部分還要跟社會對話。

民進黨立委張宏陸則提問台灣人到大陸擔任「社區主任助理」一事，對此，內政部政務次長陳宗彥表示，這個職位有點類似村里幹事，架構來自於地方政府的權力。已經一一通知35位台灣民眾說明，但大部分沒有具體回答擔任職務內容。「對這樣的回答，內政部也不滿意，之後會主動去調查核實。」

(中時 )