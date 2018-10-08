金馬影后周冬雨微博宣布「重大消息」 網友全崩潰了！

2018年10月08日 11:21 中時電子報 吳品瑤

2010年主演張藝謀電影《山楂樹之戀》成為「謀女郎」而走紅的中國大陸女星周冬雨，2016年憑藉主演的電影《七月與安生》摘下該屆最佳女主角獎，破天荒跟同戲女星馬思純成為金馬史上首次的「雙蛋黃影后」，而她不僅在戲劇表現上可圈可點，近年更是勤現身綜藝真人秀，其天真、率性性格一覽無遺，讓她的人氣水漲船高，沒想到周冬雨昨晚突拋震撼彈，透露將宣布「重磅消息」，煞有其事的發文引發網友熱議。

人氣正旺、工作滿檔的周冬雨，昨晚(10/7)突然在微博發文，表示有「重磅消息」要宣告，將在發文後1小時揭曉，突如其來的舉動，讓粉絲驚慌不已，紛紛猜測她可能要公開新戀情或閃婚，也認為可能跟她的職涯有關，輕則是新作品相關發表，但最擔心的莫過於周冬雨要放長假，暫別演藝圈。

周冬雨預告將公開「重磅消息」，搞得人心惶惶，而時間一到，她隨即按約定揭曉答案，貼文表示：「聽說睡一覺起來，你們的假期結束了」，還逗趣附上自己的照片，在其上P了「要堅強」3個字，提醒大家中國大陸的「十一長假」已過完，8號將恢復正常上班上課，因此周冬雨才俏皮提醒大家「人生就是這麼充滿變數，早點睡明天早起呀！」，一番話點醒眾人，讓對岸網友崩潰不已。

(中時電子報)