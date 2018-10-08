議員陳淑華爭取更新競技體操設備 讓孩子安全「翻滾」

2018年10月08日 11:31 中時 陳世宗

讓孩子們盡情而且安全的「翻滾吧！」，台中市協和國小競技體操隊訓練設備老舊破損嚴重，陳淑華議員向林佳龍市長及教育局爭取更新競技體操設備經費，市府同意分年更新，已核撥第一筆經費給協和國小體操隊，將採用符合國際競賽標準的競技體操地墊。

陳淑華指出，台中市唯一一隊競技體操隊就在西屯區協和國小成立超過20幾年，所有的體操隊員都從幼兒園、小一開始選訓，每位小朋友都非常努力。

陳淑華表示，當一進到協和國小體操館一看，真的心酸酸，整個體操設備老舊，看起來像拼裝，跳馬、地墊破損補丁不說，平衡木會搖晃、高低槓固定纜繩也到了要必須汰換的地步。

陳淑華說，很感謝林佳龍市長之前視察時拍板同意儘速更新體操設備，在陳淑華積極奔走下，教育局已核撥第一筆經費231萬元，將用於最重要的競技體操地墊，防護孩子們的訓練安全。

陳淑華指出，協和國小競技體操隊成績斐然，但是體操員非常容易受到運動傷害，必須有安全的設備。有位畢業的協和體操隊校友也長期回校擔任助理教練，得知將要改善體操館設備，感慨的說等了16年了。

陳淑華議員表示，將繼續爭取平衡木、跳馬、高低槓，以及相關競技體操基礎設備陸續汰換。希望能以好的設備讓我們的孩子使用，保護孩子們減低運動傷害，進而展現最好的競技體操成績，讓孩子們安全、快樂「翻滾吧！」。

(中時 )