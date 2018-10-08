綠委指重罰高通不夠周延 顏廷棟：笑掉大牙

2018年10月08日 11:30 中時 李宜秦

立法院經濟委員會今邀公平交易委員會主委黃美瑛列席，進行業務報告及備質詢。邱議瑩質詢時表示，當初決議重罰高通「不夠周延」，她認為公平會應該相關部會協調，確保促進經濟安定與繁榮。對此公平會前主委顏廷棟狠批「一點法治概念都沒有，笑掉大牙」，他表示公平會是獨立機關，怒嗆「難道法官判決的時候還要跟律師、檢察官討論？」

美商高通公司因違反公平法，遭公平會開罰234億元，創下最高罰鍰紀錄，然而卻在一年內決議大反轉，公平會與高通訴訟和解，決定以投資代替裁罰，維護產業利益。周陳秀霞質疑「開了先例未來若有相似案例，公平會的權威還會存在嗎？」

然而邱議瑩表示，當初重罰高通是「不夠周延」，不僅對國內產業影響巨大，高通甚至要停止5G合作，她認為公平會對科技產業發展不在行，應該與經濟部等相關部會協調討論，以促進經濟安定與繁榮。

對此公平會前委員顏廷棟表示公平會獨立機關，沒必要跟其他部會討論要不要裁罰，他批評「從上面指揮下來就已經夠糟糕，可惜指揮沒證據，現在立委還說要協商，一點法治概念都沒有，笑掉人家大牙」。

孔文吉質疑，和解是否違反行政程序法，批評「公平會自廢武功、喪權辱國」，但黃美瑛表示「是依據行政訴訟法」。然而顏廷棟指出，行政機關與高通和解應屬行政行為，必須遵守行政程序法。

顏廷棟說，公平會與高通和解一案，已違反行政程序法第136、137條規定的「事實法律已明確的案件不得進行行政和解」，對此公平會主張「因為行政和解已簽因此必須進行」，但根據同法第145條「行政行為違反前兩條規範者無效」，他說「無效的行為當然要停止執行，但主委一意孤行，原因耐人尋味」，他也表示「我不想幫違法行為背書，所以決定辭職」。

另外莊瑞雄表示，美國反托拉斯法和解案例時有所聞，因此與高通和解只要合法也沒有問題。顏廷棟則說「台灣要遵守台灣法律，而且美國的法律內容跟國內也不同，何況高通在美國也被處分」，直說立委根本「亂掰！」

(中時 )