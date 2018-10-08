「剛分手需求大！」姊妹花賣淫淘金 業者保證圖文相符

新北市中和警分局4日網路巡邏時發現，有色情業者在論壇中刊登色情訊息攬客，當場查獲泰籍姊妹花來台賣淫。（葉書宏翻攝）

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色情業者在知名論壇中刊登色情訊息，標榜「今年剛跟男友分手，只因為我的需求比一般女生還要大，他供不應求跟我提出分手。」（葉書宏翻攝）
色情業者在知名論壇中刊登色情訊息，標榜「今年剛跟男友分手，只因為我的需求比一般女生還要大，他供不應求跟我提出分手。」（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局4日網路巡邏時發現，有色情業者在論壇中刊登色情訊息攬客，當場查獲泰籍姊妹花來台賣淫。（葉書宏翻攝）

「今年剛跟男友分手，所以我的需求比一般女生還要大…」新北市中和警分局4日網路巡邏時發現，有色情業者在論壇中刊登色情訊息攬客，隨即前往中和區某商務旅館查緝，當場查緝2名年約20多歲的泰國籍姊妹，兩人以觀光名義來台淘金，來台第3天即遭警方逮捕，詢後移送移民署遣返。

色情業者在知名論壇中刊登色情訊息，標榜「今年剛跟男友分手，只因為我的需求比一般女生還要大，他供不應求跟我提出分手。」除了刊登多張長相甜美的女子照片外，業者更強調，「完美的互動，貼心和細心的呵護，解除您體內堆積已久的毒素。」性暗示濃厚。

業者標榜，「我有個人自租的工作室，環境乾淨、安全隱密，舒壓過程不中斷，享受綿綿不絕的甜蜜。」每次性交易依時間長短，約2000元至3000元不等。另外，業者為強調圖文相符、本人服務，還有多個假帳號留言說「看到眼前彷彿模特兒般的身才還有俏麗的臉蛋，感覺一切都值得了！」

中和警分局依訊息前往查緝，當場在中和某商務旅館查獲泰國籍姊妹花，年齡都不超過25歲，現場查獲保險套、潤滑液等證物。兩人供稱，因在泰國求職不順，受到友人慫恿才會以觀光名義來台淘金，來台第3天就被抓，機票錢和住宿費根本還沒賺回來。

兩人對於網路中的色情訊息並不知情，警方正擴大追查幕後色情業者。警訊後依違反社會秩序維護法裁罰並移送移民署遣返。

中和警分局長張錦成表示，「警方對於轄內治安甚為注重，賭、毒、黃等犯罪更是首要查處重點，要讓市民感受到安居、安心、安民等三安政策」。

(中時 )

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