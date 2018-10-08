體驗神龍小組密訓 帥主播變蟾蜍 美主播腰傷還想賣命挑戰17級風!？

2018年10月08日 11:39 中時電子報 綜合報導

國軍神龍小組高空跳傘操演，從高空一躍而下的高難度動作，常讓民眾看了大呼精彩，中天新聞52頻道每週六晚間23點播出的《大國武器大觀》本週六（10/6）最新一集節目中，將帶觀眾一探國軍神龍小組在進行高空特技演出前，必修的「垂直風洞」訓練。《大國武器大觀》近期推出全新企劃《The Game On Fire》，從軍事題材延伸，介紹有趣好玩的科技發明或刺激運動，如格鬥機器人、無人機競速等，播出後廣受觀眾喜愛，這回節目主持人張雅婷、許甫首次為新單元出外景，前進台中麗寶樂園，許甫更親自上陣體驗「垂直風洞」如強颱般的17級風考驗，帥氣主播自嘲一張臉被吹得像蟾蜍一樣。

許甫表示「垂直風洞」是利用地底吹出的強風，讓人可以隨著風力漂浮在半空中，最高風速達到230公里，國軍神龍小組或高空跳傘玩家會透過這項訓練，練習如何在風中保持平衡、轉動身體，做出各種高難度動作。在看過前神龍小組教官親自示範教學後，許甫透露：「我以為很容易，我上去應該很輕鬆可以做到，結果第一次飛上去就掉下來，可能平衡感不好，哈！又飛了第二次，教練有帶著做，但還是很難控制，2分鐘內被吹得東倒西歪，差點就從洞口飛出去。」

許甫自嘲強風將他吹得臉歪嘴斜如蟾蜍一樣。

初次體驗難有專業表現是必然，但許甫更傻眼的是，拍攝前他以為自己可以跟「阿湯哥」一樣帥，結果看到拍攝成品後，才發現根本是「落湯雞」！許甫笑說：「教練沒有提醒我，進行訓練時嘴巴可以閉起來，我一緊張就全程張大嘴巴，強風全都灌到我的嘴裡，我完全變成一隻蟾蜍。」許甫表示為了拍攝到各角度的完美畫面，節目團隊出動了四台攝影機多角度拍攝，將他臉歪嘴斜的畫面360度全都錄，但為了節目呈現，醜畫面絕對不會剪掉。

這回兩人首次為了新單元出外景，卻是雙雙掛病號，美女主播張雅婷過去也曾前進屏東神龍小組體驗跳傘訓練，這回滿懷希望可以親身感受「垂直風洞」的威力，卻在採訪前一天因為運動拉傷後腰，原本想要耐著疼痛上陣，但在看過許甫體驗後，發現風洞中的風力實在太強，擔心腰傷加劇只好放棄。而許甫則在拍攝前幾天被女兒朵多傳染了腸病毒，發燒多日，許甫說：「錄影當天覺得身體有比較好了，眼看機會難得，一定要親自試試看。」提到寶貝女兒染腸病毒、身體不適難耐，許甫滿是不捨，幸好朵多狀況不算嚴重，一週內就痊癒了。許甫近期還與主播老婆陳智菡帶著女兒去拍了全家福，他透露1歲多的朵多愈來愈活潑，拍攝時得邊放兒歌、邊吹泡泡吸引她看鏡頭，才順利完成拍攝。想看更多軍事科技、新奇體驗，請鎖定週六晚間23點，中天新聞52頻道《大國武器大觀》。

(中時電子報)