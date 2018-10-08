機車考照增情境考題 延長考前講習 11月上路

機車考照將增情境考題、延長考前講習，預計11月上路。（王思慧攝影）

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機車考照將有變動，因機車常發生事故死傷，交通部長吳宏謀今（8）表示，機車考照要增加情境考題，將從5題增加至10題；也會延長考前道路交通安全講習，從90分鐘增至120分，預計會在11月1日上路。

立院今日召開交通委員會，吳宏謀在業務報告中提及，統計去年交通事故總件數29萬6,826件，受傷人數為39萬4,198人，1,517人死亡；其中機車事故發生件數15萬5,669件，24小時死亡人數高達864人，受傷也有30萬2,739人，機車車禍死傷人數占整體約7成7。

吳宏謀表示，針對交通安全部分，目標就是要逐年降低交通事故死傷人數，2015年交通死亡人數共2,723人，希望在2019年將降低到每年2,500人，2022年降低到每年2,300人。

由於機車車禍死傷人數多，因此針對機車考照，吳宏謀指出，短期做法將會精進筆試內容、加強考前訓練；目前機車考照的情境題庫共60題，考試時共會出情境題5題，未來將會增加筆試題庫情境題至120題，出題比例也會增為20％，從現行考5題情境題增加到考10題，並建置風險感知雲端學習區。

另外，中長期目標部分，公路總局會將風險感知影片，納入筆試題庫及駕訓班訓練教材，也建立機車及駕訓班考前線上學習機制，預計在3年內推動。

(中時 )

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