台北》葛特曼之亂激出高民調 柯P：至少不是扣分

2018年10月08日 11:44 中時 吳堂靖 、 方濬哲

柯文哲（左）視察國順公園設施。（方濬哲攝）

年底選戰倒數46天，《屠殺》作者葛特曼來台批柯文哲是「騙子」（Liar) ，不過根據本報最新民調顯示，此事激起中間選民出面相挺，柯民調不降反升，以41.6%的高支持度狠甩對手丁守中27.2%、姚文智15.2%。柯今受訪表示，葛特曼事件對他來說至少不是扣分，對於器官事件被冷飯熱炒，柯則表示「有些人就選適當的時機拉肚子，沒辦法！」

台北市長柯文哲8日出席大同區國順公園完工啟用活動，會前受訪媒體詢問葛特曼事件延燒近2周，似乎反倒為民調助攻，激起中間選民力挺，聲勢一舉衝上最高點？柯文哲對此低調表示，民調又不是他做的，解讀都是事後穿鑿附會，但葛特曼事件對他來說，「至少不是扣分」。

媒體詢問葛特曼離台前，再次表示自己只說柯文哲是中間人，沒有說仲介。柯文哲則表示，反正既然已經告了葛特曼，就到法院好好說明。至於丁守中質疑柯為何不告吳祥輝？柯則表示，請他不要急，律師團會一個一個處理。

至於親民黨主席宋楚瑜表示有些人四年都不吭一聲，現在才在講活摘器官的事情，根本跟拉一坨屎一樣，為柯抱屈，對此柯文哲無奈表示「有些人就選適當的時機拉肚子，沒辦法！」

(中時 )

柯文哲在典禮上搓湯圓。（方濬哲攝）