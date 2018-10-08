馬來西亞檳城廚藝賽 城市科大以「人生六味」奪金

2018年10月08日 12:16 中時 林志成

今年「馬來西亞檳城國際廚藝大賽」成績7日揭曉，台北城市科大烘焙學程三年級學生楊詠帆以「人生六味（酸甜苦辣鹹澀）」作品榮登金牌肯定，聽到摘金她瞬間飆淚，立志未來當一位烘焙師傅，製作口味獨具的精緻甜點，帶給人們幸福滋味。

「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」吸引來自馬來西亞、泰國，韓國、台灣、香港、澳門、印尼、印度、新加坡、斯里蘭卡等10國共計1500人次的各國料理好手競逐，比賽激烈。城市科大餐管系與烘焙學程學生參賽，廚藝佳評如潮，榮獲2金4銀3銅8佳作好成績。

楊詠帆這次參加「宴會小點暨手工巧克力」項目，為了這次比賽苦練三個月，不眠不休地練到三更半夜才肯收手，賽前甚至整夜未闔眼，執意要做出滿意的巧克力作品才罷休，她以巧克力來比擬人生不同階段的滋味，端出「人生六味（酸甜苦辣鹹澀）」巧克力試身手，用檸檬做酸味、草莓軟糖做甜味、咖啡做苦味、花椒與辣椒做辣味、海鹽與焦糖做鹹味、柚子口味代表澀味。

評審品嘗完楊詠帆的「人生六味」巧克力後大加讚賞，均認為她調出的風味是現場最佳成品，因此不只拿到金，更給予烘焙類最高分96分的肯定。聽到獲獎的這一刻，她剎那間熱淚盈眶，她感謝老師悉心指導，讓她能擁有再上一層樓的好手藝。

城市科大餐管系大二生陳芃璟參加西式熱菜比賽項目，為了比賽，她細心的調整做菜的sop，試到最佳流程便專注一次又一次地練習，其「香煎洋菇慕斯雞肉捲佐櫻桃白蘭地醬汁&雞胸釀番茄附香料麵包粉佐番茄醬汁」作品獲金牌。

陳芃璟將雞腿捲入洋菇慕斯低溫烹調後大火煎脆，雞胸肉灌入釀番茄低溫烹調，表面裹香料麵包粉烤，最後淋上櫻桃白蘭地醬汁與帶著咖哩風味的番茄醬汁，她小心翼翼地完成，很怕雞腿捲沒有捲好而散開。

餐管系教師吳東寶表示，這道作品贏的關鍵在醬汁調配、火候與時間掌控均有到位，才能獲得肯定，缺一不可。

(中時 )