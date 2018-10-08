馬來西亞檳城廚藝賽 城市科大以「人生六味」奪金

台北城市科大烘焙學程學生楊詠帆參加「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」，她以「人生六味（酸甜苦辣鹹澀）」作品榮登金牌肯定。（城市科大提供）

友善列印
中時

今年「馬來西亞檳城國際廚藝大賽」成績7日揭曉，台北城市科大烘焙學程三年級學生楊詠帆以「人生六味（酸甜苦辣鹹澀）」作品榮登金牌肯定，聽到摘金她瞬間飆淚，立志未來當一位烘焙師傅，製作口味獨具的精緻甜點，帶給人們幸福滋味。

「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」吸引來自馬來西亞、泰國，韓國、台灣、香港、澳門、印尼、印度、新加坡、斯里蘭卡等10國共計1500人次的各國料理好手競逐，比賽激烈。城市科大餐管系與烘焙學程學生參賽，廚藝佳評如潮，榮獲2金4銀3銅8佳作好成績。

楊詠帆這次參加「宴會小點暨手工巧克力」項目，為了這次比賽苦練三個月，不眠不休地練到三更半夜才肯收手，賽前甚至整夜未闔眼，執意要做出滿意的巧克力作品才罷休，她以巧克力來比擬人生不同階段的滋味，端出「人生六味（酸甜苦辣鹹澀）」巧克力試身手，用檸檬做酸味、草莓軟糖做甜味、咖啡做苦味、花椒與辣椒做辣味、海鹽與焦糖做鹹味、柚子口味代表澀味。

評審品嘗完楊詠帆的「人生六味」巧克力後大加讚賞，均認為她調出的風味是現場最佳成品，因此不只拿到金，更給予烘焙類最高分96分的肯定。聽到獲獎的這一刻，她剎那間熱淚盈眶，她感謝老師悉心指導，讓她能擁有再上一層樓的好手藝。

城市科大餐管系大二生陳芃璟參加西式熱菜比賽項目，為了比賽，她細心的調整做菜的sop，試到最佳流程便專注一次又一次地練習，其「香煎洋菇慕斯雞肉捲佐櫻桃白蘭地醬汁&雞胸釀番茄附香料麵包粉佐番茄醬汁」作品獲金牌。

陳芃璟將雞腿捲入洋菇慕斯低溫烹調後大火煎脆，雞胸肉灌入釀番茄低溫烹調，表面裹香料麵包粉烤，最後淋上櫻桃白蘭地醬汁與帶著咖哩風味的番茄醬汁，她小心翼翼地完成，很怕雞腿捲沒有捲好而散開。

餐管系教師吳東寶表示，這道作品贏的關鍵在醬汁調配、火候與時間掌控均有到位，才能獲得肯定，缺一不可。

(中時 )

11長假上海逾80萬人次出入境 3成… 遠航開濟洲航線 2小時r就到韓國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。