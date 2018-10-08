朝中社報導金正恩會見蓬佩奧 評價正面

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旺報
呂佳蓉

在美國國務卿蓬佩奧昨日結束訪朝行後，今日朝媒朝中社報導北韓國務委員會委員長金正恩會見蓬佩澳的消息。據朝中社報導，金正恩前一天在同蓬佩奧舉行會晤時表示，相信朝美很快就能敲定第二次川金會的相關計畫，並基於兩國領導人的堅實互信，延續雙方對話與協商氛圍。

報導稱，雙方在會上評價了朝鮮半島局勢正在發生的積極變化，就無核化問題解決方案及相關顧慮做以詳細說明並開展了富有建設性的討論，還就舉行第二次領導人會談的有關事宜和雙方最高領導層的立場開展了討論。

金正恩表示，相信以第二次川金會為契機，雙方將在解決全世界關注的焦點問題以及實現朝美新加坡會談確立目標等方面取得巨大進展。雙方還商定儘快舉行工作會議討論領導人會談具體安排。

金正恩在同蓬佩奧正式舉行會談前表示，6月的新加坡川金會發表的聯合聲明落實工作已經取得進展，由衷感謝美國總統川普為此付出的真誠努力。會晤後共進午餐時，雙方商定進一步加深美朝溝通與往來，推動領導人會談成功舉行和美朝關係發展。金正恩評價這次對話富有建設性，雙方充分理解了彼此立場並交換了意見。包括午餐會在內，雙方當天會晤時長約3小時30分鐘。

北韓《勞動新聞》頭版當天也以圖文並茂的形式大篇幅報導了金正恩會晤蓬佩奧的消息。美國國務院也通過報導資料表示，朝方在前一天舉行的會談中邀請考察團赴朝確認豐溪裡核子試驗場已徹底關閉。

(旺報 )

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