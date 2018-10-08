《全台最速報》熱愛中華文化 葛特曼今離台 讚台灣民主

2018年10月08日 11:42 中時電子報 綜合報導

◎熱愛中華文化 葛特曼今離台 讚台灣民主

《屠殺》作者伊森‧葛特曼8日清晨6時到桃園機場準備搭機前往倫敦，葛特曼在登機前接受訪問表示，台北就像是他的老朋友一樣，如果下次仍有受邀的話，他還是會毫不猶豫的回來。

◎連線反深澳 侯偕議員簽起市民好日子

國民黨新北市長參選人侯友宜8日與新北12個選區國民黨議員餐選人在板橋市民總部簽署反深澳燃煤電廠連署書，侯友宜也分別從節流、開源以及公民參與等三個方向，提出「能源主張」，侯友宜說，為了市民健康，沒有所謂交換說，一定堅持反對。

◎旗海飄揚慶雙十 饒慶鈴插旗最美打卡景點

旗正飄揚！國民黨台東縣長參選人饒慶鈴8日清晨在全台最美打卡景點金崙大橋展開插國旗活動，美麗的國旗在太平洋畔隨風飄揚，祝中華民國生日快樂，饒慶鈴說「我們愛我們的國旗，更愛我們的國家」，邀請大家在國慶日當天，把台東插成一片旗海。

◎平安鹽祭來了 請鹽健走活動14日登場

一年一度的鯤鯓王平安鹽祭將於10月27、28日2天在王爺總廟北門南鯤鯓代天府登場，今年的平安鹽祭請來五府千歲中的吳府王爺當活動代言人，在所有的活動意象及平安鹽福袋上，都能看得到文武全才的吳王爺形象，而首部曲請鹽敬啟健走則在本周日登場，為活動拉開序幕。

(中時電子報)