《全台最速報》熱愛中華文化 葛特曼今離台 讚台灣民主

《全台最速報》熱愛中華文化 葛特曼今離台 讚台灣民主

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎熱愛中華文化 葛特曼今離台 讚台灣民主

《屠殺》作者伊森‧葛特曼8日清晨6時到桃園機場準備搭機前往倫敦，葛特曼在登機前接受訪問表示，台北就像是他的老朋友一樣，如果下次仍有受邀的話，他還是會毫不猶豫的回來。

◎連線反深澳 侯偕議員簽起市民好日子

國民黨新北市長參選人侯友宜8日與新北12個選區國民黨議員餐選人在板橋市民總部簽署反深澳燃煤電廠連署書，侯友宜也分別從節流、開源以及公民參與等三個方向，提出「能源主張」，侯友宜說，為了市民健康，沒有所謂交換說，一定堅持反對。

◎旗海飄揚慶雙十 饒慶鈴插旗最美打卡景點

旗正飄揚！國民黨台東縣長參選人饒慶鈴8日清晨在全台最美打卡景點金崙大橋展開插國旗活動，美麗的國旗在太平洋畔隨風飄揚，祝中華民國生日快樂，饒慶鈴說「我們愛我們的國旗，更愛我們的國家」，邀請大家在國慶日當天，把台東插成一片旗海。

◎平安鹽祭來了 請鹽健走活動14日登場

一年一度的鯤鯓王平安鹽祭將於10月27、28日2天在王爺總廟北門南鯤鯓代天府登場，今年的平安鹽祭請來五府千歲中的吳府王爺當活動代言人，在所有的活動意象及平安鹽福袋上，都能看得到文武全才的吳王爺形象，而首部曲請鹽敬啟健走則在本周日登場，為活動拉開序幕。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
宜蘭》民調大勝陳歐珀 林姿妙：… 首次國是訪問 巴拉圭總統阿布鐸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。