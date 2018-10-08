綠川獲日本百佳獎Best 100 林佳龍：台中品牌走向國際

2018年10月08日 12:14 中時 陳世宗

台中綠川成功整治後，不但成為國內參觀新亮點，也吸引國際矚目。2018日本優良設計獎(Good Design Award)日前宣布「新盛綠川水岸廊道」獲得大獎，更拿下獲獎率僅2%的「百佳獎(Best 100)」。市長林佳龍表示，綠川是整治成功的河川，更是翻轉中區舊城新生的契機。此次獲獎讓台中品牌走向國際，讓市民們引以為傲，凝聚更多台中的光榮感。

台中市政府今年以「新盛綠川水岸廊道」報名日本優良設計獎，內容涵蓋河川治理、綠川品牌及創意策展；其中，綠川整治包括防洪安全、水質改善、文化保留及景觀營造四個面向，透過610公尺長的河道整治，讓過去因商業發展破壞的河川環境，搖身成為新的河岸景點，重新讓民眾親近河川，找回在地居民對舊城的生活與文化認同。

林佳龍8日在議會開議前接受媒體採訪表示，綠川不僅是一條整治成功的河川，更是翻轉台中市中區舊城新生的契機，這次能成為台灣第一個公共工程類別榮獲日本優良設計獎「百家獎」殊榮，除讓台中的品牌走向國際，帶入更多人潮及觀光效益，也能讓市民們引以為傲，凝聚更多台中在地的光榮感。

林佳龍指出，市府近日完成「飛越大甲溪」影片，紀錄了台中的「母親之河」大甲溪從過去到未來的發展，引起熱烈討論。市府積極治理河川，除舊城區的綠川及柳川，也將對大甲溪、大安溪、大肚溪做出規劃，要讓構成大台中的三大河川流域在未來，能與城市一起進步、一起發展。

水利局長周廷彰說，綠川團隊以品牌文創設計導入工程與地方產業，串連工程、品牌與策展的社會設計概念，獲得評審青睞。評審團更以「長長的河流與環境如今重新整治成功，沿著川流居民無分年齡願意再次親近，城市第一次以綠川品牌的概念經營，真正翻轉活絡了產業，名符其實創造區域的再生」作為評語，給予高度肯定。

水利局強調，2018日本優良設計獎共有來自25個國家、5000多項作品參賽，這次綠川能挺進前100大榮獲「百佳獎」，是只有2%的榮獲率，更是台灣第一個公共工程獲獎，實屬不易，市府將於10月底赴東京領獎並參加展覽，讓更多國際人士認識台中綠川。

(中時 )