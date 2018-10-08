首次國是訪問 巴拉圭總統阿布鐸：台巴心臟緊黏跳動

2018年10月08日 12:00 中時 陳建瑜 、 趙雙傑

吸引許多民眾圍觀。（趙雙傑攝）

我南美洲唯一友邦巴拉圭總統阿布鐸首次以元首身份來台國是訪問，我國今以軍禮迎接。阿布鐸致詞時表示，台灣對他來說，有特殊情感及友誼，更有長久的家族淵源；在南美洲心臟地帶，巴拉圭永遠是台灣的兄弟友邦，跟最深厚的情誼的邦交國，「我們心臟跳動一直緊緊的結合在一起」。

阿布鐸與台灣有一層特殊淵源，阿布鐸的父親曾任史托斯納爾（Alfredo Stroessner）的私人秘書，而史托斯納爾與前總統蔣中正情誼深厚；阿布鐸在擔任國會議長來台時，就曾指定到中正紀念堂看他父親當年訪問台灣的照片，讓他非常感動。

蔡英文總統今年8月赴巴拉圭參加阿布鐸的就職典禮，並且在與阿布鐸舉行雙邊會談時，邀請阿布鐸在我國10月國慶之際來台國是訪問，並且討論雙邊關係的新架構。

蔡英文今在中正紀念堂前自由廣場主持迎接阿布鐸的軍禮儀式，並鳴放21響禮砲。蔡英文致詞時表示，巴拉圭是我邦交國當中地理最遙遠的國家，但是距離並沒有影響兩國情誼，我們兩國建交超過60年來，在共同對民主的堅定信念下，相互扶持，雙方的合作交流從未間斷，也更加的堅實密切。

蔡英文強調，未來希望能夠持續擴大台巴雙邊的合作領域，如推動公共衛生、基礎建設及經貿合作的發展，並且鼓勵台商赴巴拉圭投資，讓兩國除了是兄弟之邦，也是彼此事業夥伴，共創雙贏，互惠共榮。

阿布鐸則表示，這並非他首次來台灣訪問，卻是首次以國家元首身分來台，台灣對他來說，有特殊情感及友誼，更有長久的家族淵源，所以這次來台灣，特別想要再次感謝及重申他對台灣人民的景仰及敬意。

阿布鐸強調，踏上台灣的土地，他及團員都有一種回家的熟悉與感動；台巴兩國在政治領域的合作，是雙邊關係重要的支柱之一，巴國政府將持續支持中華民國台灣，特別是在參與曾經創立的聯合國體系之外，各個國際組織的合理權利。

阿布鐸指出，台巴兩國在外交、政治方面是可信任的夥伴，也更誠摯的盼望能將兩國發展為互惠互利的策略夥伴關係，朝著兩國人民生活水準及福祉一起向上提升的目標邁進。

阿布鐸說，巴拉圭共和國是一個忠於友邦的國家，他非常榮幸能夠在中華民國107年國慶之際，受邀前來台灣進行國是訪問；希望中華民國台灣的人民及政府都能夠了解，在南美洲心臟地帶，巴拉圭永遠是台灣的兄弟友邦，跟最深厚的情誼的邦交國，「我們心臟跳動一直緊緊的結合在一起」。

(中時 )