台北》韓國瑜上廣播直播人氣爆棚 女藝人狂留言

2018年10月08日 11:49 中時電子報 邱文秀

臉書有18萬粉絲的「布丁姐姐」陳櫻文也被發現是韓粉，不僅分享直播，還一直留言互動。(直播截圖)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜最近是「當紅炸子雞」，走到哪都人氣爆棚，今日上午他上《飛碟聯播網-南台灣之聲》受訪，臉書直播時超過3200人在線觀看，節目結束不到一小時影片點閱已破3.7萬次，留言破7000條，臉書有18萬粉絲的「布丁姐姐」陳櫻文也被發現是韓粉，不僅分享直播，還一直留言互動。

高雄市長候選人韓國瑜最近人氣極高，今日上午他上《飛碟聯播網-南台灣之聲》受訪，臉書直播還沒開始畫面空空，便有1200粉絲在線等待，韓國瑜一出現光跟員工閒聊觀看人數立刻衝到兩千，直播開始後觀看人數一路衝到3200。

可能是跑選舉行程太累，韓國瑜出現時看起來有點疲憊，眼袋也有些深。他坐下來後開玩笑問員工「我的髮型怎麼樣?」並問「LIVE開始了嗎?」得到肯定的答案後又幽默說「那我不能搔首弄姿了!」

韓國瑜說，他最近勤走基層，覺得真的握到一雙雙手；看到一雙雙眼神會很感動跟激動。昨天有一個五十幾歲的鄉親跑過來握他手掉淚跟他說「加油、加油!」看到高雄想要改變的決心。

他說，中醫講望聞問切，治病一定要對症下藥，高雄幾十年來，有沒有對症下藥?高雄現在最大的問題就是又老又窮。

他指出高雄最大問題就是又老又窮，八二三大雨後，地上還多了5千個洞，不只又老又窮，又沒有面子。高雄人的面子在哪?高雄人是很愛面子的。

主持人曉露進行快問快答環節前，韓國瑜又說「不要太刁難我，我很木訥老實怕答不出來。」他回答主持人他的英文名是Daniel，並說高雄的水餃很好吃，高雄市美食天堂只是沒有好好推銷出去。

聽眾問關於高雄賭場問題，韓國瑜再度鄭重澄清「從頭到尾就沒說過我要開賭場」，拜託，賭場是一個高雄市長想開就開嗎?這有很多要件行政院要同意、旗津居民、高雄市議會要同意，現在連討論都不能討論，就扣我一個要開賭場的大帽子。至於他最喜歡的座右銘則是「複雜的腦 簡單的心」。

這場直播粉絲留言十分踴躍，臉書粉絲有18萬人的「布丁姐姐」陳櫻文也被發現是韓粉，不僅分享直播，還一直留言互動。她留言大讚「韓市長真的很阿撒力」、「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財。」

(中時電子報)