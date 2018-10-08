全聯國慶日單店滿千抽獎 20元買50吋4K電視

2018年10月08日 12:13 中時 郭家崴

全聯20周年慶活動上月28日開跑至今，打出500項商品買一送一優惠，至今業績較平日增約1成，10國慶日當天首創「家家（++）購物節」，有單店限定單筆滿千元抽「用20元買50吋4K電視」活動，與20年來首見的滿千送百優惠，預估全台單日業績上看10億元，要較平日成長3倍。

不讓9月9日東南亞電商購物節、11月11日天貓的雙11購物節，和Costco的黑色星期五專美於前，全聯20年來首次於國慶日當天舉辦「家家購物節」，並將這天定位為專屬於台灣的購物節。

10日當天將在大安延吉門市舉辦活動，請參加完國慶升旗的民眾吃早餐，並由營運長蔡篤昌到場宣告要創10億元業績，全聯先生也會展示持福利卡全店單筆滿400元可抽的福利熊特仕版Gogoro 2 Plus。10日早上9時前到大安延吉門市排隊，前100名消費者可憑單筆滿千元的發票免費領取1份OFF Coffee和阪急麵包的早餐袋，其中有10位還可抽中「用20元買電視」，等於花20元就可買鴻海Infocus 50吋4K電視，有1成中獎率且可現賺萬元以上。

這次，「家家購物節」祭出多款商品10月10日限定破盤價，當天持福利卡全店單筆滿1000元送100元福利卡儲值金，上限是買1萬元送1000元福利卡儲值金，存在全聯福利卡中的儲值金回饋可永久使用，與其他通路禮券、點數等回饋設有使用期限不同，預計10日當天可送出1億元福利卡儲值金。

由於全聯商品售價約為市價8折，若購買買一送一品項等於是4折，再加上買千送百等於是市價3.6折；另，當天還有機會抽中200萬元現金，限量1名 。全聯表示「家家購物節」不單是20年來首次推出的購物節活動，當天13個小時的破盤價商品堪稱是1年中最好康。

(中時 )