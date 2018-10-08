阿拉伯馬現蹤花博后里馬場 綠雕藝術生動吸睛

2018年10月08日 12:15 中時 陳世宗

2018年台中世界花博阿拉伯皇家寶馬綠雕新造型！（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，花博后里馬場園區塑造擬仿阿拉伯馬的「綠雕」藝術裝置，運用綠植栽修剪成形，打造阿拉伯馬造型特色，生動樣貌相當吸睛，作為紀念約旦國王贈送阿拉伯馬給台灣的外交歷史，並融入花卉景觀創造打卡亮點。

觀光旅遊局長陳盛山表示，阿拉伯馬的「綠雕」藝術裝置由元圃景觀工程有限公司設計，以阿拉伯馬「安曼」公馬為首，旁邊伴隨著母馬及飲水的小馬全家福景觀，作為綠雕外型，未來將成為花博期間，后里馬場重要的綠雕作品。

這件綠雕作品的設計理念，來自於紀念民國62年，約旦國王胡笙遵循國家高規格禮儀，贈送我國6匹純種阿拉伯馬，並全數寄養在后里馬場。6匹阿拉伯馬中，分別有1匹公馬及5匹母馬。公馬之名源於約旦首都「安曼」，母馬們則以「鳳」字為名，分別命名為「愛鳳」、「翔鳳」、「月鳳」、「戰鳳」及「拓鳳」。

陳盛山說，台灣後來繁殖許多阿拉伯馬，靠的就是這6匹來自約旦國王的禮物。目前阿拉伯公馬「安曼」的子嗣已繁衍到第三代，孫子「華昫」為現今后里馬場唯一的純種「種馬」。由於唯一的公馬「安曼」曾居住於后里馬場，市府特別打造阿拉伯馬的綠雕意象，紀念這段珍貴的過往。

觀旅局強調，盼透過阿拉伯馬的「綠雕」藝術裝置，呈現后里馬場的過往歷史外，亦透過花博期間將湧入的眾多人潮，共同欣賞並見證這美麗的故事，屆時也歡迎民眾打卡分享，讓景點成為園區豐富景觀中的另一亮點。

(中時 )