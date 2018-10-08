彰化》指王惠美「昔反前瞻今爭取」 綠委：立場錯亂應向縣民道歉

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民進黨立院黨團今舉行記者會，批評日前提出交通政見的國民黨彰化縣長參選人王惠美，去年跟國民黨反對前瞻建設預算，如今卻反過來爭取前瞻預算，甚至把政院核定的計畫列為自己的政見。綠委要求，因為王惠美去年的胡搞瞎鬧，導致前瞻計畫推展受阻，王明顯欠彰化鄉親一個公道，要求她向彰化縣民道歉。

綠委陳素月批評，王惠美提出來的交通建設政見，不僅了無新意，而且也突顯出她長期以來對於彰化縣的不關心，所以才會不知道彰化軌道路網規劃，魏明谷縣長主政的彰化縣政府早已在2017年進行，今年1月完成十條捷運路線規劃，並於107年8月送交通部爭取經費。而魏明谷縣長擘畫的三橫三縦三鉄三橋交通路網也已經逐一在進行中了。

綠委洪宗熠指出，根據彰化縣政府資料可以明顯發現，前瞻基礎建設中在彰化地區的三項軌道計畫都分別已經完成計畫核定，這都是在魏明谷一路堅持下完成；王惠美用「鬼」來稱呼「軌道」，還說前瞻「做了明天後悔」，批評王從去年的否定，到今年的要求加碼，根本立場錯亂。

綠委黃秀芳指出，自從前瞻基礎建設計畫核定後，包括城鄉建設的43.5億，水環境建設的24.8億等等，一切都在按部計畫推動中，彰化縣還需要一路走來立場都沒有改變的魏縣長繼續推動縣政，這才是彰化縣民之福。

(中時 )

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