MLB》勇士背水一戰 滿貫轟擊退道奇

2018年10月08日 12:36 中時電子報 盧品青

國東冠軍勇士終於扳回一城，他們8日在國聯分區系列賽G3驚險擋下聽牌的道奇，將戰線拉至第4場。由於是背水一戰，勇士第3局就換下先發投手，出動6名牛棚進行車輪戰，終以6-5險勝。

2局下，勇士阿庫尼亞(Ronald Acuna)在兩出局時揮出難得一見的滿貫炮，一舉將比分擴大為5-0。但是道奇非常頑強，3局上立刻就打回1分，趁著阿庫尼亞外野接球失誤又多跑1分；戰到第5局就以兩支全壘打追平了比分，6局上差點還超前比數，可惜坎普(Matt Kemp)在隊友擊出內滾時衝本壘失敗。

勇士靠著弗里曼(Freddie Freeman)6局下的陽春炮要回1分領先，最後也是這1分讓他們延命成功。9局上道奇打出反撲氣勢，以安打、保送進佔一二壘，還藉著暴投推進到二三壘，情勢危急。

終結者維斯卡伊諾(Arodys Vizcaino)投得心驚膽戰，他一失手勇士可能本季就要打包了。結果他連續3個三振，包括兩記決生死的滑球解決了危機。

維斯卡伊諾與捕手相擁，慶幸又多活了一日，勇士阿庫尼亞也成為史上最年輕(20歲)在季後賽敲出滿貫炮的球員。原先的紀錄是由傳奇洋基球星米奇曼托(Mickey Mantle)所締造(21歲)。

(中時電子報)