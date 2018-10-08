高通案疑有政治力介入 立委要求成立調查小組

2018年10月08日 12:44 中時 李宜秦

立法院今召開經濟委員會，邀請公平交易委員會主委黃美瑛列席報告並備質詢。會中主席陳超明提出臨時動議，指出「高通案和解為重大決議，對於公平會態度丕變，疑有高層介入指導」，要求成立調查小組。對此立委意見不一，莊瑞雄直說「根本含沙射影，人家就是要回學校教書，哪來什麼被辭職？」

陳超明表示，高通案裁罰金額創下公平會開會以來最高紀錄，卻因考量到產業與經濟發展等公共利益決定與高通和解，指出此案處分後再和解已違反行政程序法規定的「事實法律已經明確之案不可再進行行政和解」，提議成立專案調查小組，審視高通案和解是否合法。

曾銘宗表示，公平會不是經濟部，有什麼理由要「考慮經濟發展」，質疑「是不是就是圖利高通？」要求公平會公開和解協商過程。

但因相關法律規定，公平會為獨立機關，合議的所有會議記錄與發言內容都不可公開，避免決策遭到外界意見影響。然而陳超明堅持主張，高通案爭議性如此大，應該公開討論內容。孔文吉也表示，監察院都已啟動調查高通案，「為什麼立法院不行？」

莊瑞雄表示，陳超明所指的「疑有高層介入」一說根本是「含沙射影」，他直說「兩個委員就是想回去教書，何來的被逼辭職？」且法律已明訂公平會會議內容不公開，也無法提供。

黃美英回應，公平會所有的會議內容都依法不可公開，希望立委能再審慎討論。陳超明最後因還須探討調查小組成立的合法性與必要性，因此決議將此臨時動議暫時保留。

(中時 )