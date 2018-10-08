「台灣複材教父」翁慶隆詐騙7億 違證交法起訴

翁慶隆。(中時資料照)

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有「台灣複材教父」之稱的中科院前副所長翁慶隆，退休後創立磁震科技公司，因資金短缺，找上金主蕭明道，聯手謀議在103年透過地下盤商販售磁震公司未上市上櫃股票，大幅擴增股東人數再辦理增資，以不實的股東說明書等資料吸引股東加碼認購，共詐騙7億1700多萬元，台中地檢署將翁等13人依違反證券交易法等罪起訴。

起訴書指出，位於台中市梧棲區中港加工出口區的磁震科技公司，負責人為翁慶隆，因資金短缺急需周轉，而找上金主及股票分析講師蕭明道，由蕭指派總經理人選，掌控公司的財務及運作，自103年5月間提供資金，翁則以股票每股10元抵算，將3000多張股票出讓交付給蕭，蕭並以每股9.5元收購安橋公司所持有的股票。

翁等人為了吸引投資人購買磁震科技公司股票，舉辦投資說明會散布利多消息，並透過地下非法盤商以電話行銷，並寄送不實及誇大內容的投資評估報告書，包括接獲國際大廠積架（JAGUAR）、MOTOROLA等知名廠商訂單、公司損益預估資料及將在105年興櫃等內容，自103年6月至105年9月以每股39元至65元不等銷售票，詐取5億9291萬元。

翁等人在103年11月召開董事會，決議現金增資2億4千萬元，由翁撰寫不實的股東說明書，連同現金增資認股繳款通知書寄送給公司的股東，吸引股東加碼認購，詐騙1億2462萬餘元。

翁等人在104年1月間製作不實的營運財務等文件資料向經濟部加工出口區管理處申請辦理債權抵繳股款及現金增資變更登記。

台中地檢署檢察官在105年11月間發動大規模搜索，展開調查，清查出磁震科技案共詐騙7億1700多萬元，受害人高達上千人，全案依違反證交法、公司法及偽造文書等罪起訴翁慶隆及蕭明道等13人。

(中時 )

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