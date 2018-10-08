辦案煞到正妹！員警偷查她的個資 代價50萬元

員警偷查正妹個資，得賠50萬元。(示意圖/達志影像)

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中時

台北市中正一警分局周姓警員，去年執行巡邏勤務時，抽空偷看黃姓正妹IG，事後假藉公務，登入戶役政系統偷查黃女個資，遭黃女檢舉提告涉嫌違反個資法、偽造文書罪；周員坦承因一時好奇偷查黃女個資，台北地檢署因周員認罪，給予他緩起訴，期限1年，條件是賠償黃女50萬元。

檢方調查，去年9月，家住高雄市的黃女與黃姓姊妹淘在IG上因細故起爭執，而被黃姓姊妹淘反嗆，指她曾有違反著作權前科；黃女質疑是承辦員警洩密，向警政署檢舉。

但警政署內部調查時，沒找到當時承辦黃女案件的高雄員警有違法查詢個資紀錄，反而查出「案外案」，意外查出中正一分局周姓員警，竟曾登入戶役政系統查詢黃女個資，且周員還在職務報告上填載查詢理由為「因公」，依違反個資法及偽造文書罪將周員函辦。

檢方調查時，周坦承偷查黃女個資，一開始辯稱是在路上臨檢違規女騎士，一時好奇，才登入女騎士的戶役政系統查看個資；事後改口承認是去年9月出勤巡邏時抽空瀏覽IG發現黃女與姊妹淘吵架，一時好奇就照著黃女IG上的姓名及生日，登入戶役政系統查詢個資。

檢方發現，其實周員與黃女並不認識，黃女指控周員洩漏她的著作權前科給姊妹淘，因黃女前科是法院公開資訊，且查無周員與黃姓姊妹淘間有通聯紀錄，查無周員洩漏個資的事證，予以簽結。

至於周員偷查民眾個資，卻在職務報告上填載「因公」，則涉偽造文書，檢方考量周員並無前科，且已認罪，給予他緩起訴處分。

(中時 )

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