兩個月大愛兒坐著竟遭糾正 辣模崩潰怒回：自以為的智障經

2018年10月08日 12:46 中時電子報 吳品瑤

E奶網紅辣模T妹從去年公開懷孕消息開始便話題不斷，甚至自爆前男友也就是孩子的爸騙走她300萬後人間蒸發，然T妹仍堅強挺過孕期，在7月中旬生下兒子「T寶」，產後更以驚人速度恢復身材，如今粉專除照常分享辣照放送福利外，T妹也常貼兒子萌照，分享育兒點滴，沒想到昨天貼出兩個月愛兒坐著的可愛影片，竟遭正義魔人糾正，讓她氣得表示很多人只知皮毛卻愛腦補，「不要老是跟我講自以為的媽媽經或智障經」。

T妹產後辛苦兼顧網紅及新手媽媽工作，兒子才兩個月大，她已恢復好身材，胸圍甚至更有看頭，火辣更勝以往，而多了媽媽身分的她，除了分享美照外，也經常分享孩子萌照，昨她貼出一則兒子呆萌坐著的影片，影像中T妹左手撐住T寶的背，讓孩子面對面坐在她腿上，T妹在影片中問兒子開不開心？T寶則是一直低著頭，讓T妹忍不住幫他OS：「媽咪我沒有不開心，是頭太重抬不起來！」。

沒想到分享了這則影片後，就有不少網友留言糾正T妹，表示「等大一點在讓他坐，目前不太合適啊」、「小孩骨骼還沒發育完全，經(盡)量別讓他這樣座(坐)著」，甚至批評T妹讓幼小嬰兒這樣坐著「十分不妥」，T妹看了之後則是暴怒回應，怒轟很多人知道個皮毛就開始給出錯誤資訊並跑來教導別人，表示自己的版面不需要這些人來說一堆無知的育兒經，「以為新手媽媽就是什麼都不清楚嗎？我沒有足夠的知識，我不會生小孩」，她也強調自己可以接受分享的留言，「而不是告訴我 這樣不對的一昧亂糾正！拜託你們有點生活常識！」。

(中時電子報)