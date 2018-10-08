酒駕撞婦甩屍滅證 法官痛斥「盡失人性」判7年

2018年10月08日 13:07 中時 徐養齡

新竹縣陳姓男子今年5月間酒駕高速衝撞77歲吳姓老婦，吳頭上腳下栽進擋風玻璃，陳竟一路開了3公里才將人甩落，事後還試圖找人串供滅證，地院法官痛批陳「冷酷盡失人性」，依酒駕致人於死罪、肇逃罪重判7年4個月徒刑。

判決指出，吳姓婦人在案發清晨5時許，與老伴一起出門晨運，步行經過台15線64公里處新和路段，在過馬路時遭32歲陳姓男子開百萬進口車撞上，當時撞擊力道之大，導致婦人倒栽蔥頭下腳上、一頭撞進轎車擋風玻璃內。

陳男肇事後不僅未停車協助救護，還一路開了3公里，行經彎道時才將吳婦甩落致死，吳婦丈夫目睹車禍過程，焦急地沿路尋找並報警求助，警方最後在肇事現場3公里外的彎道發現吳婦，她已氣絕倒在血泊中。

肇事逃逸的陳男自知闖了大禍，偷偷將車開到友人車行，假裝若無其事回家，警方找上門時，還謊稱自己喝酒後搭白牌車回家，警方帶他前往找車輛，他還偷偷傳訊給車行朋友，要求別開門並刪除監視器畫面，但遭友人拒絕。

此外，警方在事發現場找到陳男肇事車輛的車牌，也讓他無從辯解，還被測出酒測值達0.21毫克。吳婦丈夫親眼目睹愛妻慘死，痛徹心肺，痛斥凶手手段慘忍。

法官審理後認為，陳男有傷害、重利罪等前科，素行不良，車禍肇事時被害女子頭部卡在擋風玻璃內，等於與他面對面，竟冷酷逃離現場，還將人甩落車外，讓被害人毫無一線生機，痛批他「冷酷盡失人性、令人難容」，因此判處7年4月重刑。

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(中時 )