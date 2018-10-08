酒駕撞婦甩屍滅證 法官痛斥「盡失人性」判7年

陳男擋風玻璃被婦人撞出大洞，還若無其事開3公里才將人甩落致死。（徐養齡翻攝）

友善列印
中時
徐養齡

新竹縣陳姓男子今年5月間酒駕高速衝撞77歲吳姓老婦，吳頭上腳下栽進擋風玻璃，陳竟一路開了3公里才將人甩落，事後還試圖找人串供滅證，地院法官痛批陳「冷酷盡失人性」，依酒駕致人於死罪、肇逃罪重判7年4個月徒刑。

判決指出，吳姓婦人在案發清晨5時許，與老伴一起出門晨運，步行經過台15線64公里處新和路段，在過馬路時遭32歲陳姓男子開百萬進口車撞上，當時撞擊力道之大，導致婦人倒栽蔥頭下腳上、一頭撞進轎車擋風玻璃內。

陳男肇事後不僅未停車協助救護，還一路開了3公里，行經彎道時才將吳婦甩落致死，吳婦丈夫目睹車禍過程，焦急地沿路尋找並報警求助，警方最後在肇事現場3公里外的彎道發現吳婦，她已氣絕倒在血泊中。

肇事逃逸的陳男自知闖了大禍，偷偷將車開到友人車行，假裝若無其事回家，警方找上門時，還謊稱自己喝酒後搭白牌車回家，警方帶他前往找車輛，他還偷偷傳訊給車行朋友，要求別開門並刪除監視器畫面，但遭友人拒絕。

此外，警方在事發現場找到陳男肇事車輛的車牌，也讓他無從辯解，還被測出酒測值達0.21毫克。吳婦丈夫親眼目睹愛妻慘死，痛徹心肺，痛斥凶手手段慘忍。

法官審理後認為，陳男有傷害、重利罪等前科，素行不良，車禍肇事時被害女子頭部卡在擋風玻璃內，等於與他面對面，竟冷酷逃離現場，還將人甩落車外，讓被害人毫無一線生機，痛批他「冷酷盡失人性、令人難容」，因此判處7年4月重刑。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

女搭客運後座大媽伸出「黃金交叉… 繳完罰金又酒駕！醉男躲警奔摩鐵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。