掃到詹順貴請辭颱風尾 深澳電廠健康評估月內提出

國衛院長梁賡義將會召集內專家分析深澳電廠的風險報告。（陳志祥攝）

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環保署副署長詹順貴請辭訊息讓衛生福利部也掃到「颱風尾」，國民黨立委王育敏今（8）日在立法院「社會福利與衛生環境」委員會不僅揶揄衛福部長陳時中曾被行政院踐踏專業，同時要求衛福部針對深澳電廠影響國人健康，做出研究報告。

今天立院社環委員會答詢時，剛好傳出環保署副署長詹順貴請辭消息，因而立委王育敏質詢與會的環保署環管處長袁紹英，不過袁紹英說不出所以然，王育敏接話：「賴清德院長賴剛愎自用，使得觀塘藻礁的環評大會直接用政治力干遇，不尊重專業意見，才有政務官詹順貴請辭。」

她呼籲，環評委員應該拒絕繼續出席環評大會，表達強烈抗議與譴責。隨後王育敏消遣陳時中也曾經被行政院「打槍」，她表示，就像今年初流感的四價疫苗也是被行政院否決，而沿用三價疫苗，這也是行政院沒有尊重專業的決定。

順著詹順貴的話題，王育敏把目標轉向新北深澳電廠，她說，有健康風險報告指出電廠15年會造成576人死亡，而賴院長卻說這分研究報告假設問題過多不可採信，她質詢陳時中的看法，陳時中表示，科學化的報告都有參考價值，但有必要透過事實的驗證。

王育敏希望衛福部國家衛生研究院也要針對深澳電廠的空污問題進行健康評估，出席社環委員會的國衛院長梁賡義表示，評估報告可在1個月之內做出來，國衛院會對這分風險評估報告內容深入研究，並以客觀、專業態度做出具有公信力的分析。

(中時 )

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