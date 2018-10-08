福建已啟動省級機構改革

2018年10月08日 13:24 旺報 林永富

繼海南省之後，大陸地方機構改革再添一例，中央已批准福建省的機構改革。《福建日報》8日頭版刊發評論稱，日前召開的福建省委十屆六次全會，對福建省機構改革進行了動員部署，要求加快推動黨中央、國務院批准的《福建省機構改革方案》落地落實。目前尚未公布官方的機構改革內容，但在人事安排上已先行。

9月30日，福建省十三屆人大常委會第六次會議表決通過了《福建省人民代表大會常務委員會關於省人民政府機構改革涉及地方性法規規定的行政機關職責調整問題的決定》。此次會議還表決通過了有關人事事項。

據福建日報客戶端「新福建」報導披露，在福建省十三屆人大常委會第六次會議表決任免的12名廳級領導幹部中，8人職務調整與省政府機構改革有關。分別是：免去翁玉耀的省經濟和資訊化委員會主任職務，任命其為省工業和資訊化廳廳長；免去葉敏的省國土資源廳廳長職務，任命其為省自然資源廳廳長；免去付朝陽的省環境保護廳廳長職務，任命其為省生態環境廳廳長；免去黃華康的省農業廳廳長職務，任命其為省農業農村廳廳長；免去吳賢德的省旅遊發展委員會主任職務，任命其為省文化和旅遊廳廳長；免去柳紅的省衛生和計劃生育委員會主任職務，任命其為省衛生健康委員會主任；免去陳照瑜的省林業廳廳長職務；免去石建平的省文化廳廳長職務。

其中，福建省工業和資訊化廳、省自然資源廳、省生態環境廳、省農業農村廳、省文化和旅遊廳、省衛生健康委員會均為此次省級機構改革中新亮相的部門。

(旺報 )