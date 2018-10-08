新北》侯友宜坪林競總成立 反酸蘇貞昌過時了！

2018年10月08日 13:17 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜坪林區競選總部今（8日）上午舉行成立大會，現場吸引不少支持者到場力挺，侯友宜致詞時強調，台灣只有一個顏色，台灣是一個國家、是中華民國，他也反酸蘇的假牙政策過時了，應該要與時俱進，讓年輕的、新的來做。

侯友宜表示，看到許多支持者拿國旗相挺，心中有很多感觸，台灣應該沒有分藍綠，台灣只有一個顏色，就是大家手中拿著的「國旗」，台灣是一個國家、是中華民國，「大家一起愛台灣！」

侯友宜表示，台灣的政治很複雜、沒是非，要出來選舉要有十足勇氣，不是怕死，而是被別人顛倒是非，用正氣來選舉。從基層警察出身，本來可以退休和妻女旅遊過快樂日子，但是看到這個社會充滿對立，想到當年拚治安的情景，是因為我們有一個國家，在台灣長大團結人，團結才會進步。

侯友宜表示，這幾年台灣一直退步，因為各自擁有立場，沒有正確的是非，導致往下沉淪，年輕人機會越來越少，老縣長蘇貞昌以前做的事情深表感激，但是時代不同了，以托育而言，老縣長時代沒有公托、關懷據點。

侯友宜提到，老縣長蘇貞昌常提到老人假牙補助，但是老人沒有必要根本不用換假牙，那是不得已才要換假牙，口腔檢查很重要，衛生組織調查80歲要留20顆健康牙齒，該需要的也要裝，不能錢拿來假牙全部裝，觀念要進步。

侯友宜強調，老的觀念過時了，讓年輕的、新的來做，延續新北市長朱立倫的政績，坪林是台灣最漂亮的地方，退休後也想來坪林過日子，不能讓電廠破壞生態，要讓大家過好日子，要和市民黏在一起。

(中時 )