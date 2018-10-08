高雄》韓國瑜造勢多少人？藍委批管碧玲用假新聞抹黑

立委陳宜民駁斥管碧玲假新聞之說，拿照片指出在場人數爆滿。（陳宜民提供）

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中時

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣旺，日前舉辦左楠之友會成立大會人氣大爆棚，不過也引發網路論戰，到底當天有沒有滿席？綠委管碧玲在臉書質疑其實後面的椅子都空的，指控藍軍用假新聞蒙騙選民。不過國民黨立委陳宜民也回擊，他當天就在現場，位子全部坐滿，整場爆滿，許多人還被擠到附近的騎樓站著看。

管碧玲轉貼PTT爆料質疑，韓國瑜造勢場合後方椅子許多都是空的，「高雄的選舉，假消息鋪天蓋地」，她認為2018的選舉充斥假新聞、假民調，兩者經過網軍的渲染，網路的聲量，常常大到迷惑人心，韓國瑜在高雄確實因此凝聚了藍軍，讓藍軍士氣高昂，再因為綠營採取冷卻的策略，更讓假消息橫行無阻，基層逐漸感受到危機。

管碧玲說，這兩年來，中國或反對黨利用網路時代的特質，大肆操作「製作假資訊，一大推假資訊」的手段，鋪天蓋地，讓執政黨疲於奔命，最終影響到民調表現。但是，選舉是嚴肅的，選民被矇騙，做了錯誤的選擇，面對的風險涉及絕大的代價，人民會失去什麼？難以估計，「高雄的選舉，連這麼小的事都那麼假，假消息真的有如鋪天蓋地！」

陳宜民則拿出照片反駁，當天他就在現場參加活動，現場沒遊覽車動員，後面的座位坐滿，一旁的人都只能站著看。管碧玲所貼的照片，應該是活動準備階段或剛開始階段拍攝的照片，才會被誤認為後面座位都沒坐滿。他也批評管碧玲才是「拿假新聞來指控別人假新聞。」

(中時 )

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