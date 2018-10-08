台灣能安度全球經貿挑戰？蔡英文：我的答案是肯定的

2018年10月08日 13:22 工商 陳怡誠 崔慈悌、中時

陸美貿易大戰、美國擬在台海軍事操演，讓台股大跌。蔡英文總統今天表示，面對全球貿易強權間逐漸升高的競合關係，台灣能否安然度過這全球經貿前所未有的挑戰。「我的答案是肯定的」。她會傾全力讓台灣成為全世界最適合投資的地方、以及亞太地區最好的跳板。

蔡英文總統今天上午出席「2018年台灣全球招商論壇開幕典禮」指出，由於執政團隊的努力，台灣的經濟指標逐年提升，去年我國經濟成長率達2.89%，為近三年來最佳。今年上半年經濟成長率更達3%以上。

她說，出口是台灣經濟成長的重要推手，去年我國出口總值創10年新高，今年上半年又較去年成長近6.5%。台灣的經濟不斷成長，也創造出許多工作機會。今年8月失業率已經降到3.69%，創近18年來的新低。

她說，當人工智慧以及科技讓生活更加便捷之際，許多人都很好奇，台灣是否準備好面對第四次工業革命？面對全球貿易強權間逐漸升高的競合關係，大家也在看，台灣能否安然度過這全球經貿前所未有的挑戰。「對於以上問題，我的答案是肯定的」。

蔡英文表示，透過政府的「5加2產業創新計畫」，產業不斷加速創新和成長，尤其是在智慧機械、互聯網、生醫，以及綠能等產業。其中機械產業已成為繼半導體、面板之後的第三個兆元產業，我們預期互聯網產業也會跟上。

沙崙智慧綠能科學城已於今年3月在台南動工，期許成為牽引綠能產業發展的引擎。接著在4月，也完成競價作業，並遴選出7家開發商在擁有全世界最好風場的彰化縣發展離岸風力。「我們的目標是在2025年前使綠能發電比率達到20%，並希望風力裝置目標容量可達5.5GW，太陽光電可達20GW」。

兩年前她開始推動新南向政策，蔡英文表示，到現在我們已經開創、強化和東南亞、南亞以及紐澳等國間的合作關係。在去年，台灣與新南向國家的雙邊貿易總額較前一年成長約15%；台灣對新南向國家的投資增加50%以上，核准新南向國家來台投資成長約15%。

蔡英文強調，政府不但會致力打造一個開放、有活力的全投資環境，推動創新以及永續成長，她也會傾全力讓台灣不只成為全世界最適合投資的地方、更要成為在座企業在亞太地區拓展事業的最好跳板。

(工商 )