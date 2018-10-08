酒駕事故頻傳 立委提酒駕罰則專章

2018年10月08日 14:18 中時 王思慧

日前台大研究生遭林姓酒駕男子撞死，酒駕問題再度引發討論。多名立委今（8）日在立院交通委員會，要求交通部加重罰則，並針對酒駕訂定酒駕罰則專章。立委提案通過，要求交通部在2個月內提出酒駕罰則專章的可行性書面報告。

立委林俊憲表示，立法院已擬修「道路交通管理處罰條例」，去年多名立委已提案，卻卡在朝野協商還沒完成，法案遲未通過，關於修法內容，交通部與法務部見解也不同。法務部認為罰金、刑責應修正刑法規範不安全駕駛，要求交通部長吳宏謀儘速取得共識。

林俊憲指出，酒駕就是有殺人的故意，法律上有直接的故意與不確定的故意，已有法官以此審理酒駕，目標本會期要完成修法。

立委鄭寶清則建議，行政院已於10月4日通過，道安講習費由違規者自行出費，落實課責酒駕行為。針對屢勸不聽者，交通部應會同相關單位，盤點目前酒駕相關罰則，提出酒駕罰則專章，竭力避免酒駕再度發生。

交通部長吳宏謀表示，已請路政司針對法規檢討，願意朝專章方向來努力，關於罰則提高，也將與法務部進行研究。立委也提案通過，建請交通部會同法務部、警政署及相關單位，盤點目前酒駕相關罰則，整體檢視相關法規後，於2個月內提出酒駕罰則專章的可行性書面報告，以宣示政府打擊酒駕決心。

(中時 )