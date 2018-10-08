投資欠債求救無門 醉男欲跳河輕生遭阻

萬華分局青年所員警邱柏元及時尋獲游姓青年阻止憾事發生。〔警方提供〕

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家住北市萬華區的３９歲游姓男子，因投資失利欠下大筆債務，想要籌措資金東山再起，卻求救無門，日前，游某在家與家人為此吵架，憤而外出飲酒意欲輕生，游母見不到兒子蹤影，急忙向轄區萬華警分局青年所求救尋人，員警趕往馬場町公園搜尋，發現游某安全護送返家。

日前，一名６９歲的蔡姓婦人神色匆忙地跑到青年所報案指稱，她的兒子游某中午外出用餐，直至傍晚仍未返家，兒子近來因投資失利，四處籌措資金無門，加上債務問題與家人爭執等因素，心情不佳，想要尋短解決問題。

蔡婦向警方表示，先前有親戚打電話告訴她，游男正在馬場町公園堤岸旁喝酒澆愁。警員邱柏元經詢問得知游男當日穿著、身形等相關特徵後，隨即帶同蔡婦前往馬場町河濱公園，分頭進行地毯式搜尋。

邱員搜尋近半個小時後，就在公園河岸旁階梯上發現1名男子與游男特徵相近，男子渾身酒氣，一見到警方情緒激動地往岸邊走，邱員見情況危急立馬上前拉了一把!順勢帶至安全的距離，確認該名男子正是游男，邱員向游勸說不要因一時想不開，造成無法與家人團圓的憾事，留得青山在不怕沒柴燒，經邱員耐心開導後，游男終於破涕為笑，當下打消自殺念頭，蔡婦到場後，與游男倆人相擁而泣，對邱員即時救援、關懷，感謝之情溢於言表。

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